(Washington) Le président américain Joe Biden, des ministres et patrons de grandes sociétés doivent s’entretenir mercredi sur la cybersécurité, après une vague d’attaques informatiques ayant mis en lumière la vulnérabilité de nombreuses infrastructures.

Agence France-Presse

Les dirigeants de Google, Apple, Amazon et Microsoft seront présents à la Maison-Blanche, ainsi que les présidents de grands groupes, banques, assurances et services essentiels (eau, électricité), a indiqué un haut responsable de l’administration.

Les vols de données et attaques au rançongiciel se sont multipliés ces derniers mois, ciblant différentes entreprises et organisations, dont un opérateur américain d’oléoducs, une entreprise de conditionnement de la viande, le système informatique des services de santé irlandais et une grande compagnie aérienne indienne.

« Il y aura des annonces concrètes », a promis le responsable lors d’une conférence de presse mardi.

Les attaques récentes « ont créé un sentiment d’urgence » et la nécessité pour le gouvernement et les entreprises privées de reconcentrer leur attention sur ce fléau, a-t-il précisé.

L’objectif de la réunion est d’identifier quelles failles permettent aux pirates de pénétrer les systèmes, et donc de rendre les équipements et logiciels plus résistants et plus imperméables.

« Nous devons évoluer vers un système où la sécurité est assurée par défaut », a commenté le haut responsable.

La gigantesque cyberattaque qui a frappé les États-Unis fin 2020 a affecté les serveurs des courriels de Microsoft et compromis le logiciel Orion de la firme américaine SolarWinds, utilisé pour la gestion et la supervision de réseaux informatiques de grandes entreprises ou d’administrations.

Cet épisode a soulevé des questions sur la protection de 16 « infrastructures clés », y compris l’énergie, la défense, la production industrielle et l’alimentation.

Certains analystes ont appelé à des sanctions plus fermes contre la Russie et d’autres pays accusés d’abriter les pirates informatiques. D’autres proposent de mieux réguler les cryptomonnaies, utilisées par les pirates qui réclament des rançons pour rétablir un service qu’ils ont bloqué (rançongiciel).

Les patrons Sundar Pichai (Google), Andy Jassy (Amazon), Tim Cook (Apple) et Satya Nadella (Microsoft) seront présents.

Les dirigeants de JPMorgan Chase, Bank of America et d’autres sociétés financières et compagnies d’assurance ont été invités, tout comme les responsables de fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité. Des directeurs d’organisations dédiés à l’éducation participeront aussi aux échanges.

Les ministres du Commerce, de la Sécurité intérieure et des hauts conseillers en cybersécurité doivent animer les réunions.