Avec la Luxe, Fitbit améliore son design habituel de moniteur d’activité sportive. Le petit écran est en couleur pour la première fois, le dispositif enregistre la fréquence cardiaque et un bel éventail de bracelets chics est offert. Elle ne remplacera pas votre Apple Watch ou votre Galaxy Watch, mais s’avère une entraîneuse efficace.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Si Fitbit s’est aventuré de temps à autre dans des modèles ressemblant aux montres intelligentes les plus populaires avec grands cadrans, on revient avec la Luxe à ce que l’entreprise fait depuis ses débuts. On a donc au poignet un petit appareil discret, de 1,76 cm sur 3,63 cm, qui affiche les informations sur un écran AMOLED avec une densité comparable à celle de votre téléphone, soit 326 ppp.

Fini donc les données en blanc sur fond noir, bienvenue aux couleurs avec un affichage net et brillant. Et pour justifier encore plus son nom, la Luxe peut être personnalisée avec une gamme de bracelets magnifiques, en or, platine, acier, tissu, cuir ou croco, à des prix pouvant aller jusqu’à 129,99 $.

PHOTO FOURNIE PAR FITBIT La Luxe peut être personnalisée avec une gamme de bracelets magnifiques.

PHOTO FOURNIE PAR FITBIT Le bracelet en mailles offre une allure chic et passe-partout.

PHOTO FOURNIE PAR FITBIT Le prix des bracelets peut aller jusqu’à 129,99 $. 1 /3





Sur l’écran d’accueil, l’heure est simplement affichée en quatre chiffres avec, en tout petit, en bas, le nombre de pas de votre journée. On réveille la Luxe en tournant le poignet vers soi, et on fait glisser le doigt de gauche à droite ou de bas en haut pour afficher les sous-menus. On a ainsi accès aux notifications du téléphone, à la sélection rapide de son activité en cours préférée (marche, course, gym, vélo, natation par défaut), au lancement de séances de relaxation, à la fréquence cardiaque, à l’alarme et aux minuteries.

Rien de très compliqué, et difficile de se perdre dans un menu aussi concis. Elle vibre par défaut pour signaler certains évènements, notamment chaque kilomètre parcouru lors d’une course ou le fait que vous ayez passé plus d’une heure assis. Cette dernière fonction, mine de rien, est incroyablement pertinente, surtout en télétravail.

Pour profiter de fonctionnalités plus complètes, il faut télécharger l’application Fitbit, qui digère vos données jour et nuit. C’est ici qu’on a accès au bilan et aux conseils. Nombre de pas, de calories et de kilomètres, indicateurs de santé divers, fréquence cardiaque et rythme respiratoire, variation de la température de la peau, rapport des séances d’exercice, carte des sorties de jogging, programmes d’entraînement personnalisés si vous prenez l’abonnement Fitbit Premium… tout y est. Un lecteur de la saturation sanguine en oxygène (SpO 2 ) est promis dans les prochains mois.

Les membres Fitbit sont regroupés selon certains champs d’intérêt, comme la marche, l’alimentation saine, la natation ou le végétarisme, et disposent de l’équivalent d’un réseau social.

La Fitbit Luxe est assez discrète pour être portée assez confortablement la nuit, ce qui lui permet d’évaluer votre sommeil, ses phases et sa durée. Nous l’avons fait en tout cas pendant une semaine sans trop y prêter attention.

L’autonomie promise est de cinq jours, mais nous avons tenu sept jours.

On aime moins

La Luxe ne dispose pas d’un GPS. Elle dépend donc de la présence du téléphone auquel elle est jumelée pour fournir un résumé complet de vos séances de jogging ou de vélo.

La sensibilité de l’écran tactile est minimale. Se promener dans les sous-menus pour lancer une minuterie ou sélectionner un exercice manuellement n’est pas de tout repos. De même, il est difficile de réveiller cette montre : il faut s’y reprendre à deux ou trois fois pour allumer son écran en la tournant vers son visage.

Les informations lors d’une activité sportive sont en si petits caractères qu’il faut de bons yeux ou des lunettes pour les lire correctement.

Ce n’est pas une montre intelligente en tant que telle. Oubliez toutes les jolies fonctions comme parler au téléphone à son poignet, payer à la caisse ou contrôler sa musique.

On achète ?

Parce qu’ils sont très spécialisés, un peu comme une liseuse l’est par rapport à une tablette, les moniteurs d’activité comme la Luxe ont souvent pour effet d’encourager l’activité physique. Nous le constatons à chaque test. Et on a affaire ici à une version améliorée de ce que Fitbit fait de mieux, peut-être le meilleur produit du genre conçu par la petite entreprise américaine fondée en 2007 et rachetée par Google en 2019.

Alors si le monitorage de votre activité physique est important et que vous êtes sensible au design, il s’agit d’un excellent choix. Mais ne la confondez pas avec une montre intelligente, elle ne joue pas sur le même terrain.