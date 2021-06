Le Galaxy A52 est un très bon choix pour qui ne veut pas se ruiner à l’achat d’un téléphone intelligent et veut profiter des fonctions de base. Samsung n’a pas rogné sur le plus important : il fait tout avec fiabilité et sa conception est soignée.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Dans sa gamme d’appareils intermédiaires, Samsung propose le Galaxy A52, successeur de l’A51 sorti l’an dernier. À 659,99 $, il est plus coûteux, mais mieux équipé que son petit frère, l’A32 à 369,99 $, et constitue la réponse aux concurrents les plus connus comme le Pixel 4a et l’iPhone SE.

À part la coque en plastique, un compromis esthétique pour réduire les coûts, ce Galaxy A52 a le beau design auquel nous a habitués Samsung, tout en courbes avec un écran étincelant Super AMOLED de 6,5 po. Belle surprise, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, très rare dans cette catégorie de prix, et une belle luminosité de 800 nits, pour une densité de 407 ppp. À titre d’exemple, l’iPhone SE offre 653 nits pour une densité de 326 ppp.

Pour la photo, on a été généreux avec quatre appareils arrière, dont un ultra grand-angle de 123 degrés de 12 mégapixels et un « macro » pour prendre des photos de près. Nous l’avons comparé à deux autres téléphones dans la même catégorie de prix, le TCL 20 Pro et le ZTE Axon 30, et avons ajouté l’iPhone 12 Pro Max pour voir comment il se compare aux modèles de luxe.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy A52. Notez le détail de l’arbre au premier plan et les couleurs fades.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 12 Pro Max. Les couleurs sont nettement plus réalistes et le niveau de détails plus convaincant.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Le TCL 20 Pro n’a pu compenser les différences de luminosité de cette photo et perd des détails en haute luminosité.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Ce n’est décidément pas un grand succès pour le ZTE Axon 30 Ultra 5G, qui a donné des tons trop chauds, mais s’est tout de même révélé impressionnant pour le niveau de détails. 1 /4







Sans grande surprise, le Galaxy A52 n’a pas fait le poids devant l’iPhone 12 Pro Max deux fois plus coûteux, avec des couleurs moins riches et un niveau de détails plus faible. Mais il a très bien fait devant les deux autres appareils de gamme intermédiaire, nous donnant notamment une très belle gestion des contrastes et une netteté convaincante.

Verdict pour la photo : un appareil satisfaisant, légèrement au-dessus de la moyenne.

Sous le capot, on a un processeur Snapdragon 750G 5G, un moyen de gamme sorti en septembre dernier qui, comme son nom l’indique, est compatible avec la 5G. Ses huit cœurs peuvent pousser jusqu’à 2,2 GHz, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible à 1 To avec une carte microSD. Ce n’est manifestement pas le plus rapide des processeurs et le téléphone a tendance à ralentir devant les tâches trop exigeantes, comme la conversion vidéo ou l’ouverture de gros jeux. Mais il effectue la plupart des opérations avec fluidité.

Sa pile de 4500 mAh, capable de donner deux jours d’autonomie, est nettement au-dessus de la moyenne. Le téléphone est classé IP67, il peut rester dans un mètre d’eau pendant 30 minutes. On peut le déverrouiller par la reconnaissance faciale, particulièrement rapide, ou par un lecteur d’empreintes digitales caché sous l’écran.

Enfin, gentille attention, on a conservé une prise 3,5 mm.

On aime moins

En ce qui concerne les performances, le Galaxy A52 se classe dans le milieu de peloton des téléphones que nous avons testés. Moins puissant qu’un TCL 20 Pro, plus qu’un Pixel 4a, comme l’indique ce tableau récapitulatif.

Le lecteur d’empreintes digitales manque nettement de sensibilité, à moins que ce ne soit le processeur qui ait de la difficulté à gérer la fonction. Une fois sur trois, il faut s’y reprendre à plusieurs reprises pour déverrouiller le téléphone.

La présentation et l’interface de ce téléphone sont très sobres, un peu ennuyeuses, en fait. Pas de belles images en verrouillage d’écran, des icônes très standards, bref, rien qui se démarque.

On s’y attend à ce prix, mais on ne dispose pas de la recharge magnétique.

On achète ?

Le Galaxy A52 est un très bon choix pour celui qui ne veut pas se ruiner à l’achat d’un téléphone intelligent et veut profiter des fonctions de base. Samsung n’a pas rogné sur le plus important : il fait tout avec fiabilité et sa conception est soignée. Pour la photo, il s’impose comme un des meilleurs dans sa catégorie.

Mais si on aime son prix, on ne tombe pas amoureux d’un tel téléphone, si sobre et pas des plus rapides.