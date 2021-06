Techno

Game Builder Garage

Presque un jeu d’enfant ★★★★

Du simple petit robot qui saute quand on appuie sur la touche B au jeu 3D totalement original de tir dans l’espace, Game Builder Garage, la dernière nouveauté pour la Nintendo Switch, a un objectif principal : apprendre à des enfants de 8 à 12 ans les bases de la programmation des jeux vidéo. Et il fallait Nintendo pour obtenir cette simplicité apparente, basée sur des personnages amusants et enfantins, qui cache un monde complexe de possibilités.