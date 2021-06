Le tout dernier épisode de Ratchet & Clank : Rift Apart utilise à plein les capacités de la PS5 pour offrir des dizaines d’heures de combats intergalactiques, avec les armes les plus loufoques au milieu d’une faune bigarrée. Que le scénario soit minimal et plutôt convenu n’empêche pas qu’on a de la difficulté à quitter ce monde si attachant.

Karim Benessaieh

La Presse

Ratchet et Clank, ce sont deux petits héros qui sévissent depuis 2002 sur la PlayStation, de la 2 jusqu’à la toute récente 5. Ratchet est un animal félin, dernier survivant - dans cette dimension, apprend-on dès le départ - de la race des Lombax. Clank est un petit robot ingénieux qui accompagne, conseille et rassure son ami Ratchet.

Pour la mécanique de jeu, pensez à un Super Mario revu par Sony pour une console bien plus puissante, qui aurait intégré des éléments survitaminés de Sonic. Tout y est multiplié par dix, avec les classiques collectes de menus objets et de boîtes à démolir, auxquelles on ajoute des armes de plus en plus délirantes qui envoient éclairs, champignons, bombes verdissantes sur des ennemis de toutes formes. On se retrouve pratiquement en tout temps à sauter d’une plateforme à une autre, embarquer dans des véhicules étranges et trimballé d’une planète à une autre pour y mener à bien la mission.

IMAGE FOURNIE PAR SIE La majeure partie du temps dans Ratchet & Clank : Rift Apart, on se retrouve entouré de bêtes étranges à sauter d’un édifice à l’autre sur tous les moyens de transport possibles.

Rivet à la rescousse

Cette fois, c’est l’éternel méchant Nefarious qui a réussi à devenir l’empereur suprême d’une dimension où il s’est projeté, attirant du même coup Ratchet et Clank dans son sillage. Pour le combattre, Ratchet va pouvoir compter sur l’aide d’une congénère jusqu’alors inconnue, Rivet. On passe par toute la gamme des affrontements possibles, des énigmes complexes dans des mondes oniriques aux combats en rang où il faut laminer des dizaines d’adversaires. Tout y est propulsé à la vitesse de la lumière, on doit se défendre de plusieurs tirs tout en choisissant parmi son arsenal de plus en plus complexe, et en gérant soigneusement ses munitions. En récoltant suffisamment de récompenses, on a droit à intervalles réguliers à la visite de la boutique ambulante de Mme Zurkon où on peut refaire le plein et mettre la main sur des armes aux noms aussi évocateurs que pistomitrail, exécuteur, arroseur topiaire et champitron.

Pixar en jeu vidéo

L’humour y est savoureux, avec cette tradition de la franchise d’y aller avec des blagues à double sens qui plairont tant aux jeunes qu’aux plus vieux.

Mais c’est surtout le graphisme - et la bande sonore qui l’accompagne - qui est à couper le souffle. Avec le niveau de réalisme des œuvres de Pixar, on se retrouve à contrôler des héros dans des décors sublimes de science-fiction, lumineux et archicolorés. La manette DualSense, la grande nouveauté de la PS5, est particulièrement mise à contribution et vibre, cliquète et ronronne au rythme de l’action. Le disque dur SSD ultrarapide et le processeur amélioré de la PS5 sont mis à contribution et font en sorte qu’il n’y a presque pas de délai pour le passage d’une planète à une autre. La rapidité de réaction de nos personnages est ahurissante.

IMAGE FOURNIE PAR SIE Avec le niveau de réalisme des œuvres de Pixar, on se retrouve à contrôler des héros dans des décors sublimes de science-fiction, lumineux et archicolorés.

Manifestement, les développeurs du studio Insomniac Games, à qui l’on doit également les derniers Spider-Man, savent maîtriser à merveille ces mondes où tout défile à vive allure. Sans dévoiler les punchs de Ratchet & Clank, disons que le scénario ici est moins fourni que celui qu’on a créé pour Peter Parker ou Miles Morales. Le combat contre Neferious est constant et des revirements inattendus vont vous faire frémir, mais on joue un peu moins dans les émotions, beaucoup plus dans l’action. Disons qu’on ne joue pas à Ratchet & Clank pour la narration, même si elle est bien menée et très sympathique, surtout avec l’arrivée de Rivet, une vraie aventurière décomplexée.

C’est la seule réserve qu’on peut avoir sur ce jeu tout à fait jouissif, un cadeau inestimable pour tout amateur de science-fiction, de jeux hyperactifs et rigolos ou tout simplement de beau graphisme. Les trois y sont, en quantité et en qualité.

IMAGE FOURNIE PAR SIE Ratchet & Clank : Rift Apart

Développeur : Insomniac Games

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Disponible le 11 juin 2021

Prix : à partir de 89,99 $

Note : ★★★★½

Ce jeu a été testé sur une PS5 avec un exemplaire fourni gratuitement par Sony Interactive Entertainment.