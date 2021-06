Dave Gagné, cofondateur de RageCure Games, a reçu le trophée récompensant son jeu Goons : Legends of the Hockeyverse lors de la cérémonie virtuelle du concours Catapulte 2021.

Une des plus belles vitrines pour le jeu vidéo indépendant québécois depuis 2015, le concours Catapulte, a annoncé son grand gagnant. RageCure Games, de Québec, a décroché le grand prix d’une valeur de 135 000 $ pour son jeu Goons : Legends of the Hockeyverse.

Karim Benessaieh

La Presse

Catapulte

Ce jeu de hockey complètement déjanté devrait être offert sur Steam à l’automne 2022. « L’équipe de RageCure Games a su nous charmer, tant par le professionnalisme de sa présentation que par l’originalité du concept et la qualité de la direction artistique de son titre », a expliqué par communiqué Mike Ducarme, directeur de marque chez Berzerk Studio et président du jury. « Nous sommes persuadés que Goons : Legends of the Hockeyverse est voué à un grand avenir. »

Windows 11

IMAGE FOURNIE PAR MICROSOFT L’image envoyée par courriel cette semaine par Microsoft, qui représente la classique fenêtre en quatre panneaux de Windows, a une ombre qui forme un 11, annonçant peut-être pour le 24 juin le lancement de Windows 11.

Comme la plupart des médias, La Presse a reçu récemment une invitation de Microsoft pour le 24 juin prochain annonçant « la suite pour Windows ». Sans tomber dans la numérologie, bien des indices laissent croire que Microsoft serait revenue sur sa décision, confirmée en 2015, qu’il n’y aurait pas de Windows 11, uniquement des améliorations à la version 10. D’abord, l’image envoyée par courriel cette semaine, qui représente la classique fenêtre en quatre panneaux de Windows, a une ombre qui forme un 11. L’heure de la convocation, plutôt inhabituelle, est 11 h, heure de l’Est. Surtout, sur Twitter, un vice-président de Microsoft, Yusuf Mehdi, a avoué n’avoir pas été aussi fébrile « pour une nouvelle version de Windows depuis Windows 95 ».

Dead by Daylight

IMAGE FOURNIE PAR BEHAVIOUR INTERACTIVE Les joueurs de Dead by Daylight pourront choisir parmi trois personnages de Resident Evil à partir du 15 juin, et le poste de police de Raccoon City fera son apparition.

Le 15 juin, deux poids lourds du jeu vidéo d’horreur se rencontreront. Dead by Daylight, un des grands succès québécois depuis cinq ans avec 36 millions de joueurs, accueillera des personnages et des décors de Resident Evil, un monument du jeu vidéo avec 100 millions d’exemplaires vendus depuis 1996. Comment ce rapprochement entre le québécois Behaviour et le japonais Capcom s’est-il produit ? Mathieu Côté, directeur de jeu, et David Reid, chef de la direction marketing chez Behaviour, racontent : « Dans le monde de l’horreur dans les jeux vidéo, il n’y a pas grand-chose de plus grand que Silent Hill et Resident Evil, estime M. Côté. Et le fait que les deux se sont maintenant rencontrés dans Dead by Daylight est incroyable. »