Le Surface Laptop 4 de Microsoft a fière allure, avec son écran lumineux et coloré appelé PixelSense et son tissu Alcantara.

Le plus récent bébé de Microsoft, le Surface Laptop 4, s’impose comme un ordinateur portable fiable, performant, avec une autonomie hors pair et un choix abondant de configurations. On aimerait plus de ports et des bordures plus fines, mais bon, on ne peut pas tout avoir à ce prix.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Pour la quatrième génération de son Surface Laptop, Microsoft a d’abord choisi la personnalisation. À l’écran tactile de 13,5 po s’est ajouté un 15 po. Et vous avez le choix entre les tons de gris recouverts à l’intérieur de tissu Alcantara ou un rose ou noir métallique. La mémoire vive va de 8 Go à 32 Go et le stockage, toujours en SSD, de 256 Go à 1 To.

Enfin, plus important, vous pouvez choisir entre un processeur AMD Ryzen 5, un Intel Core i5 ou un i7. En fonction de ces dizaines de configurations, vous paierez de 999 $ à 2399,99 $. Nous avons hérité pour cet essai d’un modèle de milieu de gamme, avec 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, un écran de 13,5 po et un processeur Intel i5 de 11e génération.

Et bien sûr de l’intérieur de l’ordinateur dans un doux tissu gris, typique des Surface de Microsoft. Prix de cet appareil : 1299,99 $.

Premier constat : notre Surface Laptop a fière allure, avec son écran lumineux et coloré appelé PixelSense, d’une résolution de 201 pixels par pouce. La sensibilité est tout à fait respectable pour un ordinateur portable, sans atteindre celle des tablettes haut de gamme. Il est compatible avec le stylet de Microsoft. La touche du clavier est agréable, avec un rebond qui rend l’écriture facile.

Deuxième essai, le son. Pour un appareil si mince de 14,5 mm, pesant à peine 1,2 kg, on est étonné de la richesse procurée par ses haut-parleurs bien cachés dans la coque. La basse est bien présente et les hautes, bien définies.

Le déverrouillage passe uniquement par la reconnaissance faciale, avec Windows Hello, qui est très efficace même en basse luminosité. Nous n’avons même jamais eu besoin d’entrer le mot de passe manuellement pour nous connecter. Il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales.

Côté performances, on a manifestement affaire ici à un ordinateur pour le travail d’intensité moyenne, au quotidien. Naviguer sur le web, ouvrir une téléconférence, jongler avec trois ou quatre applications en même temps ne lui font pas peur.

Évidemment, on a sous la main un ordinateur flambant neuf qui n’a pas encore été ralenti par des dizaines d’installations parfois incompatibles, mais il répond au quart de tour.

Fait à noter, il a fallu un bon bout de temps et bien des logiciels gourmands allumés pour finalement entendre son système de refroidissement, qui s’est avéré très discret. Un très bon point.

Soumis à l’étalonnage de Geekbench 5, il se révèle étonnamment performant, surclassant aisément notre MacBook Pro 2020 de travail. Son processeur multicœur obtient un score de 5889, comparativement à 3810 pour le MacBook. La carte graphique Iris Xe, qui nous avait déçu sur le LG Gram, est ici pratiquement digne d’un ordinateur de jeu vidéo, obtenant 19 308, soit un peu plus que notre ASUS ROG spécialisé dans ce domaine dont la note est 19 172.

La pile a profité d’améliorations notables depuis la troisième génération, et promet maintenant une autonomie de 17 heures pour un « usage typique ». Nous avons plutôt obtenu autour de 15 heures, ce qui est respectable.

On aime moins

Il est curieux qu’alors que tous les fabricants tentent de maximiser l’espace sur leur écran, Microsoft continue d’utiliser des bordures de près de 11 mm. Ça donne un look un peu années 2000.

On n’a guère été généreux en ports, avec une seule entrée USB-C et une USB-A, qui n’est même pas Thunderbolt.

Pour une raison qui nous échappe, les Surface ont leur prise d’alimentation du côté droit, avec une fiche spéciale conçue par Microsoft, plutôt qu’à gauche comme pour la plupart des ordinateurs portables. On se retrouve à se dépatouiller dans le fil avec cette disposition.

On achète ?

Un des avantages d’une formule qui en est à sa quatrième itération depuis 2017, c’est qu’on a constamment peaufiné le concept. Le résultat, en 2021, est un ordinateur portable bien conçu, fiable et performant à un prix somme toute raisonnable. Pour un usage quotidien, à la maison, au bureau ou à l’extérieur avec sa légèreté et l’autonomie de sa pile, il s’agit d’un bon achat, pas de doute. Un appareil qui fait bien son travail.