Techno

Testé

Sonos Roam, petit haut-parleur au grand cœur

On a beau lui chercher des défauts, on ne trouve que des peccadilles à reprocher au Sonos Roam. Ce petit haut-parleur rechargeable a une autonomie impressionnante, un excellent son, est compatible avec toutes les plateformes musicales, utilise le Bluetooth, le WiFi et AirPlay et se transforme même en assistant vocal sur votre terrasse. Ça sent la note parfaite.