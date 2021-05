Le nouvel iMac avec puce M1 est plus performant que jamais, n’a pas de problèmes de compatibilité, intègre maintenant des applications mobiles tout en conservant son ADN d’Apple, soit un écran très séduisant et un système d’exploitation convivial.

Apple n’a pas manqué son coup avec son premier iMac utilisant la puce M1, son quatrième ordinateur débarrassé de son processeur Intel.

Karim Benessaieh

La Presse

iMac 2021

Il est plus performant que jamais, n’a pas de problèmes de compatibilité, intègre maintenant des applications mobiles tout en conservant son ADN d’Apple, soit un écran très séduisant et un système d’exploitation convivial. Il faut évidemment aimer le côté « tout inclus », également typique d’Apple, qui vous empêchera de personnaliser et d’améliorer votre ordinateur. Il ne s’agit pas d’un appareil destiné au jeu ni au montage vidéo, bien qu’il fasse un honnête travail à ce chapitre, mais comme appareil à tout faire, il est remarquable.

Android 12

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Android 12, la toute nouvelle mouture offerte en bêta, permet de personnaliser la forme et les couleurs des icônes.

À l’occasion de son rendez-vous annuel des développeurs, Google I/O, qui s’est tenu en début de semaine de façon virtuelle, Google a notamment annoncé de nouveaux outils permettant d’animer des photos, de changer les mots de passe compromis directement à partir de Chrome et de diagnostiquer des maladies de peau avec l’appareil photo de son téléphone. Les Pixel peuvent par ailleurs installer la nouvelle version bêta d’Android 12, présenté comme « le plus grand changement de l’histoire d’Android ». On a misé sur la personnalisation, avec des icônes et des couleurs permettant des centaines de combinaisons. Un tout nouveau tableau de bord permet de voir les autorisations accordées aux applications. Enfin, de nouveaux widgets, présentant par exemple la météo de façon plus dynamique, font leur apparition.

Ancestors

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Ancestors, du studio montréalais Panache, a dépassé cette semaine le million d’exemplaires vendus.

Sorti en août 2019, d’une originalité et d’une audace remarquables, le jeu Ancestors du studio montréalais Panache a dépassé cette semaine le million d’exemplaires vendus. Cette histoire où le joueur, tout comme les anthropoïdes d’il y a 10 millions d’années, doit apprivoiser son environnement a fait mouche, se réjouit Patrice Désilets, cofondateur et directeur créatif. « Les gens y ont joué en famille, en couple, ils nous ont écrit de longues et belles lettres. Hey, 1 million d’individus, de familles et de couples qui sont entrés dans notre univers, ce n’est pas rien ! » Panache prépare son prochain jeu, sans donner d’échéance, mais ne ferme pas la porte à une suite pour Ancestors. « C’est notre bébé. Mais pour le moment, on est sur autre chose. »