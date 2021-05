Techno

iMac 2021

Apple 100 % pur jus

Avec son nouvel iMac 24 pouces, Apple démontre qu’il n’a plus besoin des processeurs Intel. Plus mince, plus performant que ses prédécesseurs grâce à sa puce M1, cet ordinateur se permet en plus d’offrir un son époustouflant, se décline en sept couleurs joyeuses et accepte maintenant des applications pour iPhone et iPad. Mais vous ne pourrez le modifier après l’achat et n’apprécierez peut-être pas son clavier et sa souris.