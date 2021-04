Shopify a attribué cette amélioration à un gain non réalisé de 1,3 milliard US lié à un investissement dans la société de paiement Affirm, qui a procédé à un premier appel public à l’épargne en janvier.

(Ottawa) Le bénéfice de Shopify a bondi à 1,26 milliard US au cours de son plus récent trimestre, alors que le spécialiste du commerce électronique a récolté les fruits d’une prise de participation dans une société de type « achetez maintenant et payez plus tard ».

La Presse Canadienne

Shopify, établie à Ottawa, a souligné que son bénéfice avait fortement progressé par rapport à la perte nette de 31,4 millions US du premier trimestre de l’an dernier.

Elle a attribué cette amélioration à un gain non réalisé de 1,3 milliard US lié à un investissement dans la société de paiement Affirm, qui a procédé à un premier appel public à l’épargne en janvier.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 mars s’est élevé à 9,94 $ US par action, comparativement à une perte de 27 cents US par action pour la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont atteint 988,6 millions US, ce qui représentait une hausse de 110 % par rapport au chiffre d’affaires de 470 millions US du premier trimestre de l’an dernier.

Sur une base ajustée, Shopify a fait état d’un bénéfice de 254,1 millions US, ou 2,01 $ US par action, comparativement à un bénéfice ajusté de 22,3 millions US, ou 19 cents US par action, un an plus tôt.