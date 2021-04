Techno

MLB The Show 21

À l’école du baseball ★★★★

La nouvelle mouture du classique de Sony, MLB The Show 21, aurait pu se contenter de nous montrer des stades pleins de fans que nous aurions été comblés. C’est dire. Mais on a également peaufiné ce jeu vidéo avec des animations plus réalistes que jamais, un mode de création de stades amusant et des niveaux préconfigurés qui permettent même à des débutants d’avoir la sensation de contrôler la partie.