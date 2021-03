Karim Benessaieh

La Presse

Underground

Entendre distinctement les cris des partisans tout autour de vous pendant que des joueurs de hockey s’affrontent sur la glace. Être replongé dans l’ambiance d’un restaurant, avec les bruits de verre qui s’entrechoquent, ou préparer une fête-surprise avec un groupe d’amis.

Au total, ce sont huit expériences sonores immersives, créées avec la technologie du son binaural, que propose gratuitement sur son site le studio montréalais Underground. On a réellement l’impression d’y être. « Je voulais faire vivre l’expérience du retour dans un monde sans pandémie, mais à travers le son, explique Steve Labbé, président et fondateur. Ç’a été fait en enregistrement stéréo, et le binaural permet d’ajouter de la profondeur. » Tout ce qu’il faut pour essayer les expériences, c’est une paire d’écouteurs.

> Accédez aux huit expériences sonores

Garanti comme neuf

PHOTO LOÏC VENANCE, AGENCE FRANCE-PRESSE Cet employé d’un sous-traitant de l’entreprise Back Market, spécialisée dans la remise à neuf d’appareils, s’affaire à tester le bon fonctionnement d’un téléphone réusiné.

Les appareils remis à neuf (ou « reconditionnés ») offrent souvent de belles économies, mais suscitent la méfiance de bien des consommateurs. La société eBay en a pris bonne note et a lancé cette semaine un programme présenté comme unique : une certification rigoureuse pour s’assurer que ces appareils, qui n’ont été que très peu, voire pas du tout utilisés, sont réellement dans un état impeccable. Le programme Certifié remis à neuf offre même une garantie de deux ans, là où la quasi-totalité des fabricants se limite à un an. « Il y a des critères stricts, c’est du sérieux, assure Orlena Lee, chef du contenu et des opérations chez eBay Canada. Les appareils que l’on certifie, ils sont comme neufs, on ne peut pas voir la différence. »

> Visitez la section Certifié remis à neuf d’eBay Canada

La Presse

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE La Presse a récemment lancé un « widget » qui utilise une nouvelle fonction d’iOS 14 pour iPhone qui permet d’afficher la plus récente manchette du site web au milieu des applis.

Une fois n’est pas coutume, nous profitons de cet espace pour faire un peu d’autopromotion : La Presse a récemment lancé un « widget » à découvrir qui utilise une nouvelle fonction d’iOS 14 pour iPhone. En clair, on peut maintenant installer, au milieu des applis et des notifications, un petit carré sur lequel s’affiche la dernière manchette du site LaPresse.ca. En tapotant ce « widget », on est automatiquement renvoyé à la nouvelle plus complète sur le web. Apple a introduit cette nouvelle possibilité en septembre 2020. Elle permet de mêler des icônes d’appli et des infos dynamiques comme la météo, vos photos récentes ou le bilan de votre activité physique aujourd’hui.

> Apprenez comment ajouter un « widget »