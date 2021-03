Hopper fondée en 2006 est derrière une application mobile qui prédit les prix des vols et des hôtels et avertit les voyageurs des nouvelles offres afin de leur permettre d’acheter aux prix les plus bas.

Nouvelle ronde de financement pour Hopper qui s'associe avec Capital One

(Montréal) Après une année turbulente marquée par la pandémie de COVID-19, la société technologique québécoise Hopper vient de boucler une nouvelle ronde de financement menée par Capital One en plus de conclure un partenariat avec la banque américaine.

La Presse Canadienne

L’entreprise fondée en 2006 est derrière une application mobile qui prédit les prix des vols et des hôtels et avertit les voyageurs des nouvelles offres afin de leur permettre d’acheter aux prix les plus bas.

Capital One fera appel à cette technologie pour l’offrir aux détenteurs de ses cartes de crédit.

En effectuant les annonces, mercredi, Hopper, qui est établie à Montréal et qui a été cofondée par Frédéric Lalonde, qui est également le président-directeur général de la société, a souligné que la dernière année n’avait pas été de tout repos.

Les restrictions sanitaires imposées en raison de la pandémie ont provoqué un effondrement de la demande pour les voyages. Hopper a néanmoins été en mesure de lever 70 millions au printemps dernier.

En plus de Capital One, GS Growth, Inovia Capital, WestCap, et Citi Ventures, qui figurent déjà parmi les investisseurs de Hopper, ont participé à la ronde de financement de 170 millions.

L’entreprise compte également la Caisse de dépôt et placement du Québec parmi ses actionnaires. La valeur du placement du bas de laine des Québécois dans l’entreprise est chiffrée dans une fourchette oscillant entre 50 millions et 100 millions.