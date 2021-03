Inovia lance son plus gros fonds à 450 millions US

La techno n’a jamais été aussi demandée que depuis l’apparition de la COVID-19, et Inovia Capital en a pris bonne note. L’investisseur montréalais en capital de risque annoncera ce mardi matin le lancement de son plus gros fonds depuis sa création en 2007, d’un montant de 450 millions US. Son objectif : financer et accompagner de « 10 à 12 entreprises en croissance prêtes à jouer sur l’échiquier mondial », explique Chris Arsenault, associé fondateur chez Inovia.