Jeux vidéo

« Pas aussi dur qu’on pense » pour les femmes

Trois Montréalaises dans le milieu très masculin du jeu vidéo, trois spécialités différentes dans autant de studios, mais un constat commun : leurs craintes des débuts ne se sont pas matérialisées. Elles ont au contraire décrit une industrie plutôt égalitaire et avide d’attirer des femmes, malgré les récentes controverses et le fait qu’elles ne représentent que 20 % des effectifs, ont-elles témoigné ce lundi lors de la conférence en ligne Next Lev’elles.