Testé Echo Dot 2020

Quand Alexa se met en boule

L’Echo Dot, le plus abordable des haut-parleurs intelligents d’Amazon, a hérité d’une nouvelle forme sphérique et d’un assistant vocal de plus en plus adapté au Québec. Dommage qu’on n’en ait pas profité pour l’améliorer un peu plus.