Une panne majeure paralyse les services de Vidéotron dans plusieurs régions du Québec et de l'Ontario, vendredi après-midi. L’accès à l'internet et au réseau cellulaire d'un grand nombre de clients du géant des télécommunications est interrompu depuis au moins 13 h 15.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Joint par La Presse en début d'après-midi, le département des communications de Vidéotron a confirmé qu’une « panne importante » de ses services est en cours dans plusieurs régions à la suite d’un problème technique. « C’est actuellement sous investigation. On travaille très fort pour régler le problème le plus rapidement possible », a indiqué un porte-parole, sans s’avancer davantage.

Plus d’informations devraient être fournies au public au courant des prochaines heures, alors que bon nombre de Québécois sont en télétravail à la maison, pandémie oblige. On ignore pour le moment quelle est la cause exacte de cette interruption de services.

Selon la plateforme Down Detector, qui recense en temps réel des problèmes et des pannes pour divers services numériques, environ 15 200 problèmes techniques liés à Vidéotron avaient été enregistrés aux alentours de 14 h, vendredi. On y indique que plusieurs villes seraient touchées, dont Montréal, Longueuil, Québec, Laval, Terrebonne, Gatineau, Ottawa et Toronto. Notons qu'environ 95 % des problèmes rapportés sont en lien avec la connexion internet.

Via les réseaux sociaux, plusieurs internautes utilisant les services de l’entreprise ont rapporté avoir de la difficulté à utiliser leur réseau internet. Par ailleurs, d'autres opérateurs qui utilisent les infrastructures de Vidéotron, comme Fizz, ont aussi connu des soucis techniques.

« Nous éprouvons présentement des problèmes techniques avec certains de nos services, nos équipes travaillent actuellement à rétablir la situation le plus rapidement possible, nous vous tiendrons au courant des futurs développements », a écrit l'organisation sur Twitter en milieu d'après-midi.

S'il demeure difficile de donner l'ampleur de la panne à ce stade-ci, Vidéotron demeure le plus important fournisseur d'internet haute vitesse dans la province. L'entreprise compte notamment plus de 1,7 million de clients par modem câble.