Clins d’œil technologiques

Destruction AllStars est un jeu de course pour la PS5 pour lequel le résultat sur la piste n’a aucune importance. Le but, ici, c’est d’incarner un des 16 pilotes dignes de Fortnite et d’utiliser vos plus bas instincts de joueur, en démolissant les voitures de vos adversaires le plus efficacement possible et en les écrasant quand ils ont perdu leur véhicule.