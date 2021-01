ByteDance met ainsi un pied dans le marché très lucratif des paiements mobile, qui s’est considérablement développé ces dernières années en Chine et est désormais utilisé quotidiennement par des centaines de millions d’utilisateurs pour tous types d’achats.

(Pékin) La maison-mère de TikTok, ByteDance, a annoncé mardi le lancement d’un service de paiement mobile connecté au réseau social chinois de vidéos courtes, Douyin, très populaire dans le pays où TikTok n’est pas utilisé.

Agence France-Presse

Avec ce service, appelé Douyin Pay et qui proposera les mêmes fonctions que les autres services de paiement mobile déjà existants, tels que WeChat Pay ou Alipay, ByteDance espère « élargir les options possibles via les systèmes de paiement existants et au final améliorer l’expérience des clients », a déclaré un porte-parole à l’AFP.

ByteDance met ainsi un pied dans le marché très lucratif des paiements mobiles, qui s’est considérablement développé ces dernières années en Chine et est désormais utilisé quotidiennement par des centaines de millions d’utilisateurs pour tous types d’achats.

Les utilisateurs de l’application auront la possibilité de connecter leur compte bancaire au service, qui pourra être utilisé pour rémunérer les influenceurs, acheter les produits qu’ils mettent en avant dans leurs vidéos et ceux des contenus promotionnels des marques.

La fonction va être progressivement ajoutée aux comptes des utilisateurs de Douyin, qui comptait environ 600 millions d’utilisateurs actifs fin 2020, a ajouté ByteDance.

L’application est rapidement passée de ses vidéos courtes à du contenu en direct et du cybercommerce.

Les achats via des vidéos en direct ont pesé près de 70 milliards de dollars en Chine l’année dernière, attirant des influenceurs qui ratissent marchés et centres commerciaux pour chercher des articles à proposer à leurs audiences en ligne.