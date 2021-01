Wikipédia souffle ses 20 bougies

Wiki quoi ? Inconnu il y a 20 ans, Wikipédia compte aujourd’hui près de 2 milliards de visiteurs par mois – ce qui le place au cinquième rang des sites les plus visités dans le monde, et en fait l’une des sources de référence les plus importantes de notre époque. Pour le meilleur ou pour le pire ?