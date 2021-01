On est loin ici de la petite manette qui vibre : c’est maintenant avec le fauteuil haptique de D-Box, qui bouge et sursaute selon l’action à l’écran, qu’on peut plonger dans un jeu vidéo.

Karim Benessaieh

La Presse

Le fabricant longueuillois offrait depuis novembre Assassin’s Creed Valhalla et a ajouté cette semaine cinq autres jeux de studios québécois indépendants. Le fauteuil va jusqu’à reproduire les textures de sol, donnant une sensation différente selon qu’on roule sur l’asphalte ou sur un chemin de terre. « On négocie avec d’autres studios, précise Stéphane Vidal, vice-président, marketing et communication. Le marché du gaming, c’est vraiment très gros, on est les premiers à offrir un tel produit. » Un fauteuil D-Box coûte au moins 4700 $, mais on espère offrir une variante plus abordable bientôt.

Support MagSafe

PHOTO FOURNIE PAR BELKIN Le support de voiture PRO avec MagSafe, de Belkin, qui s’installe aux fentes de ventilation, permet d’accrocher par magnétisme les iPhone 12.

Les automobilistes qui apprécient les supports magnétiques pour leur téléphone ont un petit problème : la plaque métallique qu’il faut coller à l’appareil est incompatible avec la recharge magnétique. Ça, c’était avant qu’Apple n’annonce son MagSafe, que Belkin a intégré à un support pour voiture que nous avons testé. Ce gadget ingénieux s’accroche aux fentes de ventilation sur le tableau de bord, permettant de coller instantanément et solidement son iPhone 12, sans avoir à bidouiller avec des attaches et en le faisant tourner dans tous les sens. Mais il ne recharge pas le téléphone, pour lequel il faut utiliser un câble Lightning. Et à 49,99 $, il n’est pas donné.

Mustang Mach-E

Pour sa nouvelle Mustang Mach-E, Ford Canada a offert un essai routier plutôt rigolo sur Twitch. Le 18 décembre dernier, des milliers de personnes ont contrôlé par sondage, avec quatre touches, ce qu’un vrai pilote faisait sur une piste intérieure à Toronto. « Avec la COVID, on n’a pas pu faire autant d’essais routiers, alors on a pensé à Twitch pour permettre aux gens férus de technologie de voir la Mach-E en action, et que ce soit cool, excitant, amusant », explique Alexa Desjardins, directrice des communications, véhicules électriques, chez Ford Canada. Elle reconnaît qu’on ne peut ressentir « à 100 % » la conduite de cette façon, mais estime qu’il s’agit d’un avant-goût intéressant. « On sentait que ça allait vite, on entendait les roues tourner. »

