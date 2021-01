(Ottawa) Shopify a l’intention de doubler son équipe d’ingénierie cette année et a nommé un nouveau vice-président pour l’aider à atteindre cet objectif.

La Presse Canadienne

L’entreprise de commerce électronique d’Ottawa a annoncé mercredi qu’elle embaucherait 2021 nouveaux employés cette année pour occuper des postes techniques.

Sur son site web, Shopify indique qu’il recherche des personnes ayant de l’expérience dans le développement d’application frontale et dorsale, les données, le mobile et l’infrastructure pour se joindre à l’entreprise.

Shopify, qui a la plus grande valeur boursière de toutes les entreprises inscrites à la Bourse de Toronto, annonce que les nouvelles recrues peuvent être situées n’importe où, en raison de son virage vers une main-d’œuvre travaillant essentiellement à domicile.

L’entreprise a en outre annoncé avoir embauché Cathy Polinsky pour devenir sa nouvelle vice-présidente de l’ingénierie.

Mme Polinsky était auparavant directrice de la technologie au service de stylisme personnel en ligne Stitch Fix et a travaillé chez Salesforce, Oracle et Yahoo.

« La mission de Shopify d’améliorer le commerce pour tous est incroyablement inspirante et c’est ce qui m’a le plus attiré vers ce poste », a-t-elle affirmé dans un communiqué envoyé par courriel à La Presse Canadienne.

« Je suis ravie de me joindre à Shopify pour saisir l’occasion illimitée de niveler les règles du jeu pour les entrepreneurs et de contribuer à améliorer l’expérience d’achat des consommateurs. »

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : SHOP)