Les trois unités du Deco X60 forment ce qu’on appelle un réseau « maillé », une solution qui s’impose de plus en plus depuis quelques années comme solution pour avoir une bonne couverture WiFi dans toute la maison.

Une installation plus simple que jamais, de la haute vitesse partout dans la maison et une stabilité à toute épreuve. Le tout nouveau Deco X60 de TP-Link, le premier de cette gamme à utiliser le WiFi 6, est impressionnant. Mais son prix fait mal.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

On parle « du » Deco X60, mais il s’agit en fait de trois routeurs livrés dans la même boîte. Le premier est branché sur le modem et devient le routeur principal, les autres deviennent des relais du même réseau WiFi. On peut ainsi couvrir, selon la fiche technique, une surface de plus de 7000 pieds carrés, plus qu’il n’en faut pour une maison comme la nôtre de trois niveaux totalisant 2000 pieds carrés.

Ce qu’on appelle un réseau « maillé » s’impose de plus en plus depuis quelques années comme solution pour avoir une bonne couverture WiFi dans toute la maison. Les bons vieux prolongateurs (extenders) ont tendance à être instables, à perdre le signal après quelques jours ou font chuter la vitesse du WiFi.

Rien de tout cela avec le Deco X60 que nous avons testé pendant trois semaines. D’abord, partout dans la maison, nous avions trois belles barres pleines pour le signal WiFi. Jamais, durant ce temps, le signal internet n’a été interrompu. Jeux vidéo, Netflix, téléconférences, musique à longueur de journée : tout était fluide.

Ensuite, nous avons testé la vitesse fournie par nos trois Deco, surtout par les deux qui font office de relais. Le ralentissement était négligeable. Nos deux relais nous donnaient une vitesse de 126 Mb/s tandis que le routeur principal fournissait 128 Mb/s. Même constat pour le délai de réponse, le « ping » : il était de 10 millisecondes pour le Deco principal, entre 13 et 17 pour ses deux auxiliaires.

Bref, nos unités Deco X60 ont passé avec succès les tests. Elles sont conçues pour gérer jusqu’à 150 appareils connectés, et ont très bien supporté la cinquantaine que nous leur avons offerts. Elles peuvent transférer simultanément jusqu’à 3000 Mb/s de données, ce qui dépasse évidemment la capacité internet du commun des mortels.

Dès l’installation, on s’aperçoit qu’aucun détail n’a été négligé. Il suffit maintenant de brancher le premier routeur au modem, de télécharger l’application Deco et de suivre les instructions. Il nous a suffi de cinq minutes pour activer notre premier Deco. Par la suite, nouveauté intéressante, il suffit de brancher ailleurs dans la maison les deux autres routeurs Deco pour qu’ils soient reconnus et embarquent dans le réseau, sans aucune nouvelle configuration.

L’interface de l’application Deco est toujours aussi claire, affichant notamment le nom de chaque appareil connecté, son adresse IP, les vitesses de téléchargement en amont et en aval. Pour nos tests, nous avons apprécié une autre nouveauté : le fait de savoir à quelle unité Deco notre appareil s’est connecté.

Pour le contrôle parental, les gens de TP-Link ont mis sur pied les outils les plus complets pour limiter les heures, les sites consultés selon des catégories, créer des horaires selon plusieurs profils et plusieurs regroupements d’appareils. Et ça marche, nos deux préados en confinement peuvent en témoigner malgré elles.

On dispose également dès l’installation d’un antivirus fourni par Trend Micro, bloquant les sites malveillants, prévenant les intrusions et mettant les dispositifs infectés en quarantaine. Selon son rapport, il est intervenu une centaine de fois en trois semaines, essentiellement pour bloquer des sites considérés comme frauduleux.

Enfin, détail trop souvent oublié, les lumières DEL des unités Deco peuvent s’éteindre à certaines heures. On apprécie.

On aime moins

Difficile de trouver le responsable, mais de nombreux appareils ne sont pas clairement identifiés quand ils se connectent. On a tout au plus un nom générique comme Android029384 ou UNKNOWN, ce qui rend le contrôle parental plus laborieux.

L’ensemble coûte cher, 549,99 $. C’est le seul élément qui fait qu’il n’hérite pas d’une note parfaite.

On achète

Il s’agit d’une des meilleures installations internet que nous avons testées depuis belle lurette. Fiabilité, vitesse et agilité sont au rendez-vous, pas de doute. Pour le ménage qui consomme beaucoup d’internet, avec plusieurs dizaines d’appareils gourmands connectés et un signal WiFi faible à certains endroits, et si votre routeur prêté ou loué par votre fournisseur vous fait pester, le Deco X60 est à recommander chaudement.

Évidemment, à ce prix, il est peut-être un peu trop performant pour ceux qui ont des besoins plus limités. Précisons que le Deco X20, lancé à peu près en même temps par TP-Link avec une bande passante légèrement inférieure à 1800 Mb/s, a un prix plus raisonnable de 399,99 $.

Deco X60

Fabricant : TP-Link

Prix : 549,99 $

Note : 4,5 sur 5