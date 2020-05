Les ventes de téléphones «tranquilles», selon Rogers

(Toronto) Le patron de la plus grande entreprise de téléphonie sans fil du Canada affirme que les ventes de nouveaux téléphones ont été très calmes et qu’elles ne reprendront probablement pas tant que les clients ne reviendront pas dans les magasins et centres commerciaux qui ont été temporairement fermés en raison de la pandémie.