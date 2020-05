Winding Worlds, lancé le 15 mai dernier par le studio indépendant montréalais KO_OP sur Apple Arcade, est un adorable jeu de puzzle où l’on doit aider des personnages ultracolorés en tournant des couches de leur planète.

Karim Benessaieh

La Presse

Ce jeu préparé depuis deux ans, dont la poésie rappelle Le petit prince et qui est décrit comme « méditatif et apaisant », a la particularité d’avoir été achevé en télétravail. « Ça marche, mais deux aspects ont été plus difficiles : les tests et la communication, dit Sam Boucher, designer de jeu chez KO_OP. C’était facile avant de se tourner de bord et de lancer une idée. Maintenant, on est sur Slack, il faut tout écrire. »

Winding Worlds, pour appareils iOS (offert avec abonnement Apple Arcade)

Distributrice sans contact

PHOTO FOURNIE PAR AREA Totalement autonome avec sa connexion cellulaire, « 100 % conçue au Québec », la machine distributrice de masques de protection de la firme montréalaise Area n’a presque pas besoin d’être touchée pour livrer son produit.

Totalement autonome avec sa connexion cellulaire, « 100 % conçue au Québec », la machine distributrice de masques de protection de la firme montréalaise Area n’a presque pas besoin d’être touchée pour livrer son produit. L’acheteur se verse un peu de Purell, tape un seul coup léger sur l’écran et paie sans contact – l’argent comptant n’est pas accepté. « On a réduit le nombre d’interactions pour toucher le moins possible à la machine, explique Francis Desmarteaux, président d’Area. On connaît en temps réel l’inventaire, on peut changer le prix à distance et la déboguer. » Vendue 2595 $ ou installée gratuitement et exploitée par Area dans certains lieux publics, la distributrice fera son apparition dans les régions de Montréal et de Québec fin juin.

Jour de l’accessibilité

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE L’app Transcription instantanée, de Google, fait un travail tout à fait respectable pour afficher ce que vous venez de dire sur l’écran de votre téléphone.

Vous l’ignoriez peut-être, mais le 21 mai est officiellement la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité. C’est également l’occasion de découvrir des applications utiles et des fonctions étonnantes dans votre appareil mobile, iOS ou Android. L’app Transcription instantanée, de Google, fait un travail tout à fait respectable pour afficher ce que vous venez de dire sur l’écran de votre téléphone. Un iPhone peut être couplé à un appareil auditif ou retransmettre sur des écouteurs Bluetooth normaux ce qui est capté par son micro. Tous les téléphones ont une fonction zoom pour grossir les caractères et les icônes. Avec Hawkeye Access, on peut même contrôler son navigateur web avec des mouvements oculaires.

