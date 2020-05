Testé: Galaxy Tab S6 Lite, du bonbon, cette tablette

Sacrée meilleure tablette Android l’automne dernier, la Galaxy Tab S6 revient avec une version Lite deux fois moins coûteuse. Polyvalente, bien qu’un peu plus lente et plus sobre en composantes que sa prédécesseure, elle nous rappelle qu’il n’est pas nécessaire de se ruiner pour avoir une bonne tablette.