Un tout nouvel agent conversationnel, un « chatbot » utilisant l’intelligence artificielle appelé Chloé, est offert depuis le début de la semaine.

Mené par la firme Dialogue, avec notamment la collaboration de la montréalaise Nu Echo et de sept autres partenaires dont Google, Mila et l’Université Johns Hopkins, le projet vise à désengorger les services 811 en donnant des conseils généraux. On est invité à préciser son état de santé en répondant à 11 questions – fièvre ? toux ? plus de 65 ans ? – et Chloé établit un diagnostic sommaire et donne des conseils. Ils vont de la recommandation très générale de l’hygiène et de la distanciation physique jusqu’aux consignes pour rester isolé chez soi pendant au moins 10 jours.

> Essayez « Chloé pour la COVID-19 »

Rançons et entreprises

Au Canada, plus de 53 % des organisations – entreprises, institutions publiques et organismes – ont choisi de payer une rançon quand elles ont été victimes de cyberpirates. Dans près du tiers des cas, 31 % plus précisément, il s’agissait de sommes supérieures à 100 000 $, a récemment révélé une étude du cabinet d’avocats Blakes, qui compte un important bureau à Montréal. L’étude a analysé 250 évènements au pays en 2019 et combiné l’information de divers rapports de 790 sociétés inscrites à la Bourse de Toronto. Les rançongiciels (35 %) et ce qu’on appelle communément la « fraude du faux PDG » (24 %) étaient les attaques les plus communes. Les attaques des vulnérabilités de système, exigeant souvent des capacités informatiques de haut calibre, ne représentaient que 8 % des évènements.

> Consultez l’étude de Blakes

PHOTO EXTRAITE DU SITE BLAKES. COM Au Canada, plus de 53 % des organisations – entreprises, institutions publiques et organismes – ont choisi de payer une rançon quand elles ont été victimes de cyberpirates, a récemment révélé une étude du cabinet d’avocats Blakes.

Le réseau le plus rapide

Il y a déjà quelques années que le réseau mobile au Canada flirte avec le titre de plus rapide du monde, toujours derrière la Corée du Sud. C’est maintenant arrivé, et à un moment plutôt important, selon le plus récent rapport Opensignal publié mercredi dernier. Avec 59,6 Mb/s en moyenne, le réseau canadien a désormais la meilleure vitesse de téléchargement, contre 59 Mb/s pour la Corée du Sud. Il s’agit d’une hausse spectaculaire de 40 % pour le Canada depuis le rapport de l’an dernier, précise la firme, qui a compilé 87 milliards de mesures sur 43 millions d’appareils pour arriver à ce résultat. TELUS arrive encore en tête parmi les trois grands fournisseurs canadiens, avec 75 Mb/s.

> Consultez le rapport de mai 2020 d’Opensignal (en anglais)