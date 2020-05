Sacrée meilleure tablette Android l’automne dernier, la Galaxy Tab S6 revient avec une version Lite deux fois moins coûteuse. Polyvalente, bien qu’un peu plus lente et plus sobre en composantes que sa prédécesseure, elle nous rappelle qu’il n’est pas nécessaire de se ruiner pour avoir une bonne tablette.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

La Galaxy Tab S6 Lite est une Samsung, et on le constate au premier coup d’œil avec son écran lumineux qui offre une image bien définie, une des spécialités du fabricant sud-coréen. On a ici un écran de 10,4 pouces de diagonale avec une résolution de 2000 pixels sur 1200 et 16 millions de couleurs, bien visible même en plein jour, capable de reproduire avec une qualité très satisfaisante un film sur Netflix, un jeu vidéo ou une vidéoconférence.

Pour ce dernier aspect, crucial en ce moment, nos tests nous ont permis de constater qu’on a affaire à une machine assez puissante, avec une caméra avant et un micro de qualité. Pas de délai, pas de pixellisation, et en prime des haut-parleurs AKG qui rendent un son riche, bien défini, avec une basse profonde. La Tab S6 Lite offre en outre le son ambiophonique Dolby Atmos pour les films compatibles. Et la caméra avant fait même un travail efficace pour équilibrer la luminosité en temps réel, si vous avez par exemple un éclairage trop puissant derrière vous.

La sensibilité de l’écran est très bonne et permet de gérer agréablement à peu près toutes les applications. La Presse+, Chrome, Outlook, Messenger, Spotify, tout tournait rondement.

Côté quincaillerie, cette tablette dispose d’un processeur à huit cœurs Exynos 9611, un produit moyen de gamme conçu par Samsung pour concurrencer les processeurs Snagdragon. Ses performances sont respectables, sans être spectaculaires. On dispose de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage entre 64 et 128 Go, qui peut être étendu à 1 To avec une carte microSD.

La caméra arrière a une résolution de 8 Mp et celle de l’avant, de 5. Ses capacités photographiques sont minimales, avec une très bonne gestion des contrastes, mais des couleurs qui ont tendance à être trop saturées à l’intérieur et délavées à l’extérieur. Disons que vous ne gagnerez pas des prix avec un tel appareil, mais ce n’est manifestement pas sa mission.

La Tab S6 Lite vient avec son stylet S Pen, qu’on peut utiliser pour naviguer dans les applications, annoter des documents ou dessiner. La batterie de 7040 mAh assure au moins 12 heures de lecture de vidéo ou d’utilisation du WiFi. Détail intéressant, on a gardé une prise en voie de disparition, celle de 3,5 mm.

Enfin, le dernier point mais non le moindre : offerte à partir de 429,99 $, la Galaxy Tab S6 Lite a un prix raisonnable. C’est exactement le prix de l’iPad le moins cher vendu par Apple, ce qui n’est bien sûr pas un hasard.

On aime moins

Oui, la Tab S6 Lite réagit bien quand on lui demande de la puissance, mais elle le fait un peu plus lentement, en ajoutant un petit délai par rapport aux tablettes plus luxueuses. Il n’y a pas de miracle ici : il s’agit d’un processeur moyen de gamme.

On peut utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller la tablette, mais nous avons trouvé cette fonction un peu capricieuse, nous rabattant une fois sur trois sur un NIP.

On achète ?

Pour la grande majorité des utilisateurs, qui veulent une tablette polyvalente Android pour regarder des vidéos, écouter de la musique, répondre à des courriels ou naviguer sur l’internet, la Galaxy Tab S6 Lite offre un rapport qualité-prix très intéressant. Elle n’a rien de flamboyant, mais fait tout de façon efficace.

Si vous êtes déjà vendu à l’environnement Apple, par contre, cette tablette n’a rien pour vous convaincre d’abandonner votre iPad.

Galaxy Tab S6 Lite

Fabricant : Samsung

Prix : 429,99 $ (64 Go) et 479,99 $ (128 Go), offerte en « gris Oxford », « bleu angora » ou « rose mousseline ».

Note : 4,5 sur 5