Google et Facebook repoussent le retour au bureau à 2021

(San Francisco) La plupart des employés de Google et Facebook vont continuer à travailler de chez eux jusqu’à la fin de l’année, même si les bureaux devraient réouvrir cet été, en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19.

Agence France-Presse

Sundar Pichai, le PDG d’Alphabet (maison-mère de Google), a indiqué à ses salariés qu’ils travailleront sans doute de leur foyer pour le reste de l’année 2020, selon des informations confirmées par Google.

Le patron s’est adressé au personnel jeudi lors d’une assemblée générale hebdomadaire, en ligne.

Il a expliqué que les personnes ayant besoin de retourner au bureau pourront le faire en juin ou en juillet, en appliquant des mesures de sécurité renforcées. Mais ils seront l’exception.

Alphabet emploie plus de 100 000 salariés dans le monde.

Fin avril, le groupe avait déjà précisé que le télétravail continuerait au moins jusqu’au 1er juin, et que le retour serait « échelonné » et « incrémental ».

Même son de cloche chez Facebook, d’après les médias américains.

Le réseau social planétaire envisage une réouverture de ses différents bureaux à partir du 6 juillet, mais que tous ses employés qui le souhaitent pourront continuer à travailler de chez eux jusqu’en 2021.

Facebook employait 45 000 personnes dans le monde fin 2019 (sans compter les milliers de travailleurs employés par des sous-traitants) et prévoit en recruter 10 000 de plus pour accélérer le développement de son offre de produits et services, particulièrement adaptée aux mesures de distanciation sociale.

Mark Zuckerberg, le patron du groupe, avait déjà annoncé le mois dernier que son groupe ne tiendrait pas de rassemblements de plus de 50 personnes avant juillet 2021 au mieux.