À première vue, le Huawei P40 Pro a tout pour plaire, avec ses quatre objectifs Leica, une capacité de zoom imbattable, un processeur ultrarapide et un design raffiné. Mais il lui manque la plupart des applications Android populaires et, surtout, il s’est révélé très moyen dans notre comparaison de photos. Décevant.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Le fabricant chinois Huawei a toujours misé sur la photographie pour imposer ses téléphones, et le P40 Pro en est la plus récente illustration. Son système de quatre caméras à l’arrière conçu par Leica offre un attirail impressionnant sur papier, avec un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 40 Mpx, une caméra de détection en profondeur 3D et, surtout, un téléobjectif avec zoom optique x5. Avec le traitement de l’image, ce téléphone peut offrir un zoom jusqu’à x50.

Et sur cet aspect, nous devons convenir que le P40 Pro est un champion, battant à plates coutures les autres téléphones pour des photos de vue très rapprochée.

Pour le look, le petit dernier de Huawei est également une réussite, tout en courbes et avec un écran OLED de 441 ppp à 90 Hz recouvrant presque tout l’avant de la coque. Il est lumineux, offre des couleurs riches et est agrémenté par des fonds d’écran conçus par Huawei magnifiques.

Embargo américain oblige, le P40 Pro est équipé d’un système d’exploitation appelé EMUI 10, basé sur Android 10. Il ressemble à première vue aux autres téléphones Android, avec les grosses icônes typiques de Huawei et la même navigation. Les applications classiques de Google, notamment le Google Play Store, sont absentes et remplacées par des variantes maison pour la navigation, la musique ou le courrier, et une boutique d’applications appelée l’AppGallery.

La machine fonctionne avec un processeur maison Kirin 990 5G doté de 8 Go de mémoire vive, pour 256 Go de stockage. Ce qui donne un téléphone rapide, capable de gérer la demande sans difficulté, bien que le Kirin 5G soit loin de concurrencer les processeurs vedettes que sont le Snapdragon 865 et, surtout, le A13 Bionic d’Apple. La différence, honnêtement, est surtout perceptible lors des tests très poussés effectués par des sites spécialisés.

La pile de 4200 mAh donne sans problème une journée d’ouvrage, avec possibilité de recharge rapide à 40 watts et magnétique à 27 watts. Le téléphone est compatible 5G, mais il a été impossible d’en faire l’essai, aucun fournisseur n’ayant pu nous fournir une connexion de ce type.

On aime moins

Spotify, YouTube, OneDrive, Outlook, Facebook… : la liste des applications populaires qui ne sont pas offertes dans l’AppGallery de Huawei est interminable. Des petits malins ont trouvé des solutions pour mettre la main sur ces applis, mais elles sont souvent compliquées, parfois peu sécuritaires et constamment changeantes. Bref, pour un non-Chinois, l’AppGallery de Huawei est loin d’être satisfaisante.

Côté photos, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que le P40 Pro était loin de faire le poids lors de nos comparaisons avec deux autres vedettes, l’iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra 5G. Nous joignons ici quelques photos de ce test – à prendre avec précaution puisqu’elles ont été considérablement optimisées pour La Presse+.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un P40 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un P40 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un P40 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un P40 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un P40 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy S20 Ultra 5G 1 /15





























Essentiellement, le P40 Pro captait plus de détails en haute et basse luminosité. Mais il est arrivé troisième sur trois auprès de notre jury maison avec des images très délavées, des tons froids et des couleurs souvent fades. Ce verdict est étonnant, visant un téléphone comme le P40 Pro salué par la plupart des critiques et qui a hérité d’une des meilleures notes jamais accordées par le réputé site DXOMark, soit 128. Avons-nous hérité d’un téléphone défectueux ? Le fait d’avoir gardé les réglages automatiques, comme nous le faisons toujours aux fins de comparaisons, l’a-t-il désavantagé ? C’est à n’y rien comprendre.

On achète ?

Non. On aurait pu à la rigueur accepter certaines contorsions pour trouver ailleurs les applications absentes de la boutique de Huawei, pour l’assurance d’avoir un téléphone de haut calibre comme le P40 Pro. Mais notre test quant à ses capacités photographiques, qui sont censées être sa grande force, nous a quelque peu refroidi.

Impossible de recommander son achat.

P40 Pro

Fabricant : Huawei

Prix : 1389 $

Note : 3 sur 5