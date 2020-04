Nouvel objectif ultra-grand-angle, LiDAR pour la réalité augmentée, compatibilité avec les pavés tactiles et les souris : l’iPad Pro 2020 est de loin la meilleure tablette offerte actuellement sur le marché. Et elle serait un des meilleurs ordinateurs portables si elle était réellement multitâche.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Si la photographie était une fonction secondaire d’une tablette, Apple veut changer la donne avec son iPad Pro 2020 : il est maintenant équipé de deux objectifs à l’arrière, un grand-angle de 12 Mpx et un nouvel ultra-grand-angle de 10 Mpx. Ce dernier offre un recul de 0,5 fois et fait de cette tablette un appareil photo des plus respectables.

À l’avant, on retrouve toujours une caméra de 7 Mpx et son capteur TrueDepth, qui offre un système de reconnaissance faciale imbattable et permet d’envoyer des animojis délirants.

Mais c’est surtout le troisième œil à l’arrière qui est la grande nouveauté. Il s’agit d’un LiDAR, un capteur utilisant un faisceau laser pour évaluer les distances comme le font les voitures autonomes. Le résultat le plus évident, c’est qu’on peut maintenant mesurer les distances plus facilement et avec plus de précision avec l’application intégrée Mesures. La promesse, c’est que de nouvelles applications de réalité augmentée pourront l’utiliser. Nous l’avons essayé avec IKEA Place et avons constaté que les meubles placés virtuellement dans notre salon étaient plus stables, plus réalistes.

On a souvent reproché aux iPad d’être peu compatibles avec des périphériques. C’est bien terminé. Nous avons ainsi pu connecter à l’iPad Pro 2020 quatre appareils conçus par Apple : le pavé tactile Magic Trackpad, l’Apple Pencil, une souris Bluetooth Magic Mouse 2 et le clavier Smart Keyboard Folio. Évidemment, à moins d’être un artiste hyperactif ou un geek fini, personne n’a besoin d’autant de périphériques branchés en même temps. Mais on n’a jamais vu autant de possibilités différentes – auxquelles il faut ajouter l’écran tactile – pour atteindre un point, sélectionner une image ou une phrase, déplacer des objets à l’écran.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE L’iPad Pro 2020

PHOTO FOURNIE PAR APPLE L’écran de 12,9 pouces offre un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, avec 2732 pixels sur 2048.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE L’iPad Pro 2020 est maintenant équipé d’un deuxième objectif à l’arrière, un ultra-grand-angle, ainsi que d’un capteur LiDAR.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE La luminosité et la richesse des couleurs sont tout simplement magnifiques.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Le poids de l’iPad Pro 2020 : 477 grammes.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Il faut être un utilisateur actif, utilisant des applications exigeantes et ayant besoin de performance pour profiter d’une tablette comme l’iPad Pro 2020.

Nous avons été agréablement surpris par la qualité sonore – la richesse des basses surtout – procurée par les quatre haut-parleurs sur les deux côtés de la tablette. Les cinq microphones ont été plus qu’à la hauteur lors de nos vidéoconférences. L’écran de 12,9 pouces offre un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, avec 2732 pixels sur 2048. La luminosité et la richesse des couleurs sont tout simplement magnifiques. On a créé pour l’occasion une nouvelle puce adaptée, l’A12Z Bionic, avec un processeur graphique 8 cœurs qui assure de la fluidité pour toutes les activités exigeantes. La mémoire vive est de 6 Go, avec stockage de base de 128 Go pouvant s’étendre à 1 To.

Enfin, on y retrouve le dernier cri de la connectivité, avec le WiFi 6, le Bluetooth 5 et un espace pour une carte SIM LTE. Le poids de la bête : 477 grammes.

On aime moins

Le principal défaut des tablettes, iOS comme Android, c’est qu’elles ne sont pas réellement capables de gérer plusieurs logiciels en même temps. On peut bien sûr passer d’une application à l’autre, mais elles sont loin d’être aussi multitâches que n’importe quel ordinateur Windows ou Mac.

Le LiDAR, c’est bien, mais les applications tirant profit de cette technologie sont pratiquement inexistantes.

L’iPad Pro 2020 n’a qu’une connexion, une entrée USB-C pour l’alimentation, le branchement d’un périphérique ou d’écouteurs.

Pas de surprise ici, l’iPad Pro 2020 est coûteux, autant sinon plus qu’un bon ordinateur portable. La version de base très minimale est à 1049 $, mais l’appareil que nous avons testé se vend 2149 $, prix auquel il faut ajouter près de 600 $ en accessoires Apple. Il en existe des moins coûteux conçus par d’autres fabricants, cela dit.

On achète ?

L’iPad Pro 2020 est la tablette de rêve pour tout inconditionnel de ce type d’appareil, et ils sont quelque 500 millions à en avoir acheté une chez Apple depuis 2010, selon les plus récents chiffres. Le temps l’a prouvé, il s’agit de tablettes fiables et qui profitent depuis quelques années d’un regain d’amour de leur fabricant. Le tout dernier iPad Pro le démontre bien.

Cela dit, il faut être un utilisateur actif, utilisant des applications exigeantes et ayant besoin de performance pour profiter d’une tablette comme l’iPad Pro 2020. Et malgré l’annonce accrocheuse d’Apple, « Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur », un iPad Pro ne peut remplacer un bon portable. Pas encore.

iPad Pro 2020

Fabricant : Apple

Prix : de 1049 $ (écran 11 pouces, 128 Go de stockage, WiFi) à 2149 $ (écran 12,9 pouces, 1 To, WiFi et cellulaire)

Note : 4,5 sur 5