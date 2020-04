Interpol a bloqué 18 comptes bancaires en mars et gelé 730 000 $ US en transactions jugées frauduleuses, note un rapport d’Atlas VPN.

Mille nouveaux sites frauduleux ouverts par jour, 530 000 produits retirés d’Amazon, Shopify qui ferme 4500 pages qualifiées de « trompeuses » : la cyberfraude se porte très bien en cette période de pandémie.

Selon une compilation faite par Atlas VPN, on compte présentement 35 000 sites sur le web offrant des produits à un prix exagéré ou mentant sur leurs effets. Interpol a bloqué 18 comptes bancaires en mars et gelé 730 000 $ US en transactions jugées frauduleuses. Le 19 mars dernier, on a annoncé 121 arrestations dans 90 pays dans le cadre d’une opération internationale visant la vente illégale de médicaments et d’équipement médical.

Nouveau contrôleur PS5

PHOTO FOURNIE PAR SONY Alors que la DualShock 4 se contente de vibrer plus ou moins fort pour accompagner l’action, la DualSense pour la PS5 comptera sur des composantes « haptiques » pour plus de nuances.

Sony a nourri l’excitation des joueurs avec des détails sur le contrôleur appelé DualSense qui accompagnera sa nouvelle console PS5, attendue en fin d’année. Le mot-clé de cette nouvelle manette : sensations. Alors que la DualShock 4, sortie il y a déjà sept ans, se contente de vibrer plus ou moins fort pour accompagner l’action, la DualSense compte sur des composantes « haptiques » pour plus de nuances, « comme la lente avancée de la conduite d’une voiture dans la boue », indique Sony. Les gâchettes L2 et R2, à l’arrière, bénéficient d’une meilleure sensibilité et un micro est maintenant intégré au contrôleur.

Nioh 2

PHOTO FOURNIE PAR SIE Suite très attendue d’un jeu sorti initialement en 2017, Nioh 2 offre d’entrée de jeu un graphisme époustouflant inspiré par le folklore japonais.

Vous aimez les jeux de combat où vous devez rivaliser d’habileté devant des ennemis aux armes et aux pouvoirs toujours plus surprenants ? Vous adorerez Nioh 2, une toute nouvelle exclusivité PS4 dans laquelle vous incarnez un samouraï en l’an 1555. Suite très attendue d’un jeu sorti initialement en 2017, Nioh 2 offre d’entrée de jeu un graphisme époustouflant inspiré par le folklore japonais. Les cinématiques sont particulièrement réussies, et tout est ici affaire de combats, où on alterne coups physiques et magiques devant des seigneurs de guerre, des superadversaires ou des ennemis plus communs. Ne vous attendez pas au scénario du siècle, puisque nous sommes resté un peu sur notre faim : le jeu consiste essentiellement à mettre la main sur des Pierres d’esprit, ou Amrita, tout en améliorant vos capacités. Minimaliste, mais flamboyant.

Nioh 2, par Team Ninja

Exemplaire reçu de Sony Interactive Entertainment Canada

Date de sortie : 13 mars 2020

79,99 $

Note : 4 sur 5