Le dernier téléphone emblématique de Samsung, le Galaxy S20 Ultra 5G, est un pur fantasme d’ingénieur. Il offre pratiquement tout ce dont peut rêver un utilisateur Android en 2020 et même dans plusieurs années, à la condition qu’il ne se perde pas dans les fonctions innombrables et qu’il soit prêt à payer le gros prix.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

L’écran de 120 Hz, du jamais-vu, s’étend sur 6,9 pouces de diagonale. Il est magnifique, lumineux, et donne une fluidité remarquable pour regarder une vidéo ou afficher un jeu.

Parlons images, domaine dans lequel Samsung a investi tout son savoir-faire. On peut filmer en 8K, ce qui dépasse même la résolution 4K de l’écran du S20 Ultra 5G.

Pour la photo, c’est l’orgie technologique. À l’avant, un objectif de 80 degrés nous donne 40 Mpx. À l’arrière, ce sont quatre caméras qui se combinent, à commencer par un ultra-grand-angle de 120 degrés et un grand-angle de 79 degrés offrant, tenez-vous bien, 108 Mpx. Le zoom est assuré par un téléobjectif 4x optique, avec un traitement d’image pouvant aller jusqu’à 100x appelé Space Zoom.

Que donnent toutes ces caméras dans la vraie vie ? Nous avons comparé le S20 Ultra 5G à l’iPhone 11 Max Pro. Voici un échantillon – à considérer avec prudence, puisque les photos que vous voyez ont été considérablement compressées pour votre tablette.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G 1 /14



























Quelques constats : le S20 Ultra 5G donne un résultat imbattable dans l’utilisation de son zoom, a plus de détails en basse lumière et sait globalement mieux gérer les contrastes entre forte et basse luminosité. Ses couleurs nous ont toutefois semblé plutôt délavées et il a tendance à trop accentuer des détails.

Verdict : victoire serrée de l’iPhone 11 Pro Max et de ses trois « petites » caméras.

On a bien aimé la fonction Single Take du S20 : il suffit de filmer et l’appareil se charge de détecter les photos intéressantes et les petits bouts de clips vidéo.

Côté spécificités techniques, un autre sommet à signaler : le S20 Ultra 5G a une batterie de 5000 mAh qui lui assure une autonomie d’une douzaine d’heures – neuf heures si on active l’écran 120 Hz.

On l’a doté à la base de 12 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne, avec possibilité de carte SD jusqu’à 1 To, avec un processeur Snapdragon 865. Il se recharge magnétiquement et peut également communiquer sa charge à d’autres appareils utilisant le standard Qi, même des iPhone.

On aime moins

La reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone est laborieuse et ne fonctionne qu’une fois sur deux. Heureusement, le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran est performant.

Il s’agit officiellement du premier téléphone 5G mis en marché au Canada, capable en théorie d’aller chercher jusqu’à 1 Gbs en téléchargement, donc un film de qualité DVD en une demi-minute. Nous n’avons pu en faire l’expérience, le seul réseau 5G actuellement offert aux consommateurs étant celui, limité, de Rogers, qui avait d’autres chats à fouetter dans les dernières semaines. Leçon à retenir : offrir la 5G au Canada est un peu prématuré.

La quincaillerie « paquetée » à l’arrière donne une grosse bosse, peu esthétique.

Il faut être un vrai geek ou un pro pour se retrouver dans toutes les options de cet appareil. Il fait tout, mais il faut dénicher l’endroit.

Il s’agit d’un appareil très coûteux, à partir de 1849,99 $.

On achète ?

Le Galaxy S20 Ultra 5G est un monstre de fonctionnalités – trop, peut-être. En 2020, avez-vous réellement besoin de filmer en 8K, d’un zoom capable de vous rapprocher 100 fois de votre sujet, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, voire de la 5G alors qu’il n’existe pratiquement pas de réseau au Canada ?

Si vous êtes prêt à payer près de 2000 $ pour un avant-goût de ce que seront probablement les téléphones intelligents à l’avenir, le S20 Ultra 5G vous en mettra plein la vue. Le commun des mortels, lui, se satisfera encore un bon bout de temps de téléphones deux fois moins chers.

Galaxy S20 Ultra 5G

Fabricant : Samsung

Prix : à partir de 1849,99 $ (128 Go + 12 Go), jusqu’à 2109,99 $ (512 Go + 16 Go)

Note : 4 sur 5