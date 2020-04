Le thermostat intelligent à bas voltage TH1400ZB, du fabricant de Saint-Jean-sur-Richelieu Sinopé, permet d’activer des « automatisations » associant plusieurs appareils et conditions, par exemple une certaine température au coucher du soleil ou quand un interrupteur Sinopé est allumé.

Avec son thermostat intelligent à basse tension, le TH1400ZB, le fabricant de Saint-Jean-sur-Richelieu Sinopé offre désormais la plateforme domotique québécoise la plus complète. Répondant aux ordres d’Alexa ou de Google, très mignon et doté de possibilités de programmation impressionnantes, ce thermostat a bien peu de défauts.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Une fois qu’il a remplacé votre vieux thermostat, le TH1400ZB doit être connecté par ondes à une interface Zigbee qui, elle, se branche par câble dans votre routeur. Sinopé nous a fourni pour ce test son interface GT130 mais pratiquement tous les hubs Zigbee sur le marché feront l’affaire.

Précisons que ce thermostat est conçu pour fonctionner avec un courant de 24 volts, pour contrôler par exemple une fournaise ou un plancher chauffant, mais pas directement une plinthe électrique ou un aéroconvecteur à haut voltage. Il est par contre possible de contrôler de tels appareils à haut voltage avec le TH1400ZB en utilisant un relais électronique. Nous n’avons pas poussé le test à ce point.

Nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle notre thermostat a été repéré par l’interface GT130. Mieux, dans les secondes qui ont suivi, Alexa nous a envoyé une notification pour annoncer l’arrivée de ce nouveau thermostat. Pour l’Assistant Google, c’était moins spectaculaire : il a fallu se brancher à notre compte ouvert pour ce thermostat.

Il suffisait par la suite de dire : « Alexa (ou OK Google), règle fournaise à 20 degrés » pour obtenir satisfaction.

Le design du TH1400ZB est vraiment agréable, plus petit que la norme des thermostats basse tension. Sur son écran apparaît une jolie icône de la maison avec un arbre, l’heure, la température intérieure mesurée et la température extérieure retransmises par l’internet. Cette dernière information est très appréciée.

Tout le contrôle du TH1400ZB se fait avec l’application mobile Neviweb ou le site internet neviweb.ca. C’est là qu’on peut donner un petit nom plus sympathique au thermostat pour les commandes vocales, inscrire le wattage de notre fournaise pour connaître sa consommation, activer le géorepérage pour que le chauffage s’active ou se désactive automatiquement quand vous revenez à la maison ou partez. On peut également créer des programmations, appelées ici « automatisations » parce qu’elles peuvent associer plusieurs appareils et conditions, par exemple une certaine température au coucher du soleil ou quand un interrupteur Sinopé est allumé.

Comme tous les produits du fabricant johannais que nous avons testés, le TH1400ZB est un modèle de stabilité et ne nous a jamais fait défaut en trois semaines.

On aime moins

Sinopé a décidé de privilégier la formule d’appareils qui ne se connectent pas directement à l’internet, mais doivent passer par une interface qui se branche, elle, sur le routeur. Il faut évidemment l’acheter, et celle de l’entreprise coûte 98,95 $. L’achat de cette interface a plus de sens maintenant que Sinopé offre une large gamme de produits domotiques – interrupteurs, gradateurs, prises intelligentes, contrôleurs de charge, thermostats à haut et bas voltage, détecteurs de fuites –, mais elle rend le premier achat coûteux.

Une seule information nous manque sur ce petit thermostat : le taux d’humidité.

L’application mobile Neviweb est un peu lente à réagir. Nous avons compté jusqu’à 15 secondes entre l’appel d’une commande et son apparition dans l’application. Sur le site neviweb.ca, pourtant, le changement est presque instantané.

On achète ?

SI vous songez à vous équiper en appareils domotiques, la gamme Sinopé, et plus particulièrement son thermostat TH1400ZB, constitue clairement un choix avisé. Il s’agit de produits fiables, au design plutôt réussi et stables, la petite entreprise concevant autant les logiciels que la quincaillerie dans ses appareils.

On peut évidemment se questionner sur la pertinence de contrôler son thermostat à la maison par l’internet. L’utilité est bien plus convaincante pour un chalet, par exemple, qu’on veut réchauffer avant de débarquer.

Thermostat intelligent à basse tension TH1400ZB

Fabricant : Sinopé

Prix : 118,95 $ (nécessite passerelle GT130 à 98,95 $ ou Zigbee compatible)

Note : 4,5 sur 5