Les fans de Game of Thrones ont un nouveau traitement pour soigner leur dépendance, lancé jeudi par le studio montréalais indépendant Behaviour le jeu mobile : Game of Thrones Au-delà du Mur.

Karim Benessaieh

La Presse

Ce « jeu tactique de combat tour à tour », comme le résume son directeur créatif Daniel-David Guertin, offre une histoire « complètement originale », avec de nouveaux personnages, se déroulant 48 ans avant la série télévisée. Les pouvoirs temporels de Bran Stark, heureusement, vous permettent de jouer avec ceux qu’on connaît, de Jon Snow à Daenarys en passant par Mélisandre. « C’est un jeu pour les fans, avec plusieurs modes pour que tout le monde y trouve son compte. » (Sur iOS seulement, version Android à venir)

Soigner son WiFi

Si votre réseau WiFi à la maison vous fait pester par son inconstance ou sa lenteur, vous n’avez pas nécessairement besoin de dépenser des centaines de dollars pour un nouveau routeur ; votre appareil actuel est peut-être tout simplement mal situé ou mal configuré. Le site spécialisé Ars Technica a conçu un « guide semi-scientifique », testant et retestant plusieurs configurations pour établir quelques règles. La première : pas plus de deux murs et deux chambres entre le routeur et l’appareil connecté. La seconde, plus technique mais cruciale : apprenez à gérer les canaux, surtout les 11 bandes de fréquence 2,4 GHz. Enfin, une révélation : un seul appareil qui a des difficultés de connexion peut bousiller tout le réseau.

Une mer de dons

Il n’a fallu que six petites heures la semaine dernière pour que le studio Sabotage, de Québec, atteigne son objectif de 100 000 $ sur Kickstarter pour son jeu Sea of Stars. Au moment d’écrire ces lignes, 7678 contributeurs avaient investi un total de 343 650 $ pour la conception de ce jeu promis pour PC et consoles en mars 2022. Il s’agit d’un antépisode du gros succès de Sabotage, l’adorable The Messenger, le seul jeu québécois qui a hérité d’un Game Award en 2018. Le studio promet, avec Sea of Stars, la même « touche magique » dans un RPG rétro « parfois épique, parfois idiot, parfois émouvant ».