L’Avantree Leaf DG59 est une petite clé USB peu coûteuse, qui permet de diffuser le son en Bluetooth à partir d’une foule d’appareils et est la préférée des joueurs vidéo.

Testé : Avantree Leaf DG59, le Bluetooth sans tracas et sans délai

L’Avantree Leaf DG59 est une petite clé USB peu coûteuse, qui permet de diffuser le son en Bluetooth à partir de certains appareils et est la préférée des joueurs vidéo. Nous l’avons testée pour constater qu’elle s’adapte à une foule de besoins, même si les possibilités de contrôle sont minimales.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Tout a commencé récemment avec un besoin très simple : connecter un casque d’écoute Bluetooth, le Surface de Microsoft, directement sur une console de jeu PS4. La PS4, avons-nous aussi appris à cette occasion, est très sélective et se connecte à très peu d’écouteurs. Notre téléviseur refusait également de se brancher de cette façon.

L’occasion était belle de tester un gadget très apprécié des joueurs vidéo, la clé Avantree Leaf DG59. Il suffit de l’insérer dans l’entrée USB de la console et de configurer la sortie audio. Pour apparier la clé, on ne dispose que d’un petit bouton sur le côté qu’il faut presser longuement. La clé est alors détectée par le casque d’écoute et la connexion s’effectue.

On peut apparier l’Avantree Leaf DG59 avec un maximum de huit paires d’écouteurs. Cette clé fonctionne aussi bien avec la console Nintendo Switch, ce que nous avons confirmé, mais pas avec une Xbox One, qui n’autorise pas cette connexion.

Sa portée est d’environ 20 mètres, soit deux fois plus que les petites clés du même type, de la taille d’un ongle, qu’on trouve sur le marché. Pour la réinitialiser et annuler toutes les connexions, on presse l’unique bouton de l’Avantree pendant 10 secondes. Pour faciliter le branchement sur certaines entrées USB peu accessibles, la clé vient avec un câble d’extension, incontournable entre autres pour la PS4.

Enfin, la DG59 envoie le son vers les écouteurs, mais retransmet également ce que le micro capte, permettant par exemple le chat lors d’un jeu.

Outre la compatibilité qu’elle offre, la DG59 a une qualité suprême pour les jeux vidéo : une technologie appelée aptX low latency qui garantit une retransmission sonore sans aucun délai perceptible. Il est techniquement de 40 millisecondes, alors que le Bluetooth standard est généralement à 220 ms. Nous ne prétendons pas avoir utilisé cette possibilité à son plein potentiel, que seuls les amateurs de jeux vidéo ultrarapides vont vraiment apprécier, mais nous n’avons effectivement noté aucun décalage.

Cette qualité, par contre, est plus flagrante pour les autres usages qu’on peut faire de la DG59. Elle se branche à tout ordinateur — PC ou Mac — sans aucun pilote à installer. Elle apparaît alors dans les sorties audio de l’appareil sous le nom d’Avantree Leaf et assure alors qu’il n’y aura aucun délai dans l’écoute quand on lance une vidéo ou un film.

Dans la pratique, nous avons trouvé très intéressant le fait que notre casque d’écoute ne se connecte qu’à un seul appareil, la DG59, qu’il nous suffit ensuite de brancher dans la console ou l’ordinateur de notre choix. Tout utilisateur qui a apparié ses écouteurs à plusieurs appareils connaît le casse-tête de retrouver celui avec lequel la connexion s’est effectuée. Fini cette recherche avec la clé Avantree.

Enfin, toutes ces possibilités pour 39,99 $, c’est apprécié.

On aime moins

Le revers de la médaille d’une clé totalement plug and play comme la DG59, c’est qu’on ne dispose d’aucun tableau de bord ou logiciel pour la contrôler. Impossible de savoir quels appareils ont été appariés au préalable, les seules commandes sont pour la première connexion et la réinitialisation, à partir de l’unique bouton sur le côté de la clé.

Il est arrivé à quelques reprises que nos écouteurs ne se connectent pas instantanément sur l’Avantree quand elle était branchée sur la PS4. Il faut alors l’enlever de l’entrée USB et la rebrancher.

Ne rêvez pas de transformer votre vieille télé ou n’importe quel appareil avec une entrée USB en appareil compatible Bluetooth : elle ne fonctionne qu’avec une PS4, une Nintendo Switch ou un ordinateur.

On achète ?

Une évidence, pour commencer : si vous voulez utiliser des écouteurs Bluetooth incompatibles avec votre PS4 ou votre Switch et que votre téléviseur ne le permet pas, l’Avantree Leaf DG59 fait le travail de façon impeccable.

Si vous constatez également un délai dérangeant dans l’écoute d’un film ou dans votre jeu vidéo avec des écouteurs Bluetooth directement reliés au téléviseur ou à l’ordinateur, cette clé réglera le problème.

Si vous n’êtes pas trop regardant à ce chapitre, ou que vous êtes amplement satisfait de la qualité de rediffusion en Bluetooth que vous offre votre télé ou votre ordinateur, l’Avantree Leaf n’a aucun intérêt pour vous.

Avantree Leaf DG59

Fabricant : Avantree

Prix : 39,99 $ (offerte en vert ou en noir)

Note : 4,5 sur 5