Google prévoit d’investir 10 milliards de dollars aux États-Unis en 2020

(New York) Le géant technologique américain Google prévoit d’investir plus de 10 milliards de dollars en 2020 dans des bureaux et centres de données aux États-Unis, en plus des 22 milliards déjà dépensés au cours des deux années précédentes, a annoncé son patron Sundar Pichai.