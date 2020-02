Testé: Jabra Elite 75t, un peu plus petits, un peu plus hauts

Avec le modèle Elite 75t, Jabra a traité aux petits oignons ses écouteurs Bluetooth, plus petits avec une meilleure autonomie, tout en offrant le même son remarquable. Le résultat : une authentique solution de rechange à la référence en la matière, les AirPods d’Apple. Comparons.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Le premier changement qui frappe en insérant les Jabra Elite 75t dans nos oreilles, c’est qu’ils sont bien plus petits que leurs prédécesseurs, les 65t, 20 % selon leur fiche. Et ça fait du bien : ils bouchent moins les oreilles, sont plus discrets tout en restant bien accrochés. Même le micro a été considérablement rapetissé.

On a le choix entre trois tailles de capuchons. On peut maintenant en profiter pendant plus de sept heures et demie, soit deux heures de plus que ce qu’offrent les AirPods. L’étui a été remodelé, est lui aussi plus petit et a été magnétisé pour que les écouteurs s’insèrent naturellement dans leur orifice. Contrairement à l’ancien modèle, nous n’avons plus aucune difficulté à trouver le bon sens pour l’ouvrir ou placer les écouteurs.

Détail intéressant, on recharge maintenant l’étui avec une prise USB-C, reléguant enfin aux oubliettes le micro USB-B dont on n’arrive jamais à trouver le bon sens. L’autonomie a également été améliorée avec une capacité impressionnante de 28 heures.

Les Elite 75t disposent d’une fonction d’annulation du bruit passive, sans aucune intervention logicielle mais reposant sur leur design. L’effet est spectaculaire, meilleur qu’avec tous les écouteurs de type bouton que nous avons essayés. Un petit coup sur l’écouteur de gauche et on passe en mode HearThrough, qui laisse passer et amplifie le son ambiant.

Les Elite 75t peuvent être jumelés à deux appareils en même temps, passant sans faille de l’un à l’autre, même s’il s’agit des rivaux Android-iOS. Ils utilisent le nouveau protocole Bluetooth 5.0, plus stable avec une meilleure portée.

On a le choix entre les trois assistants vocaux dès le départ, Alexa, Siri ou l’Assistant Google, qu’on peut convoquer en appuyant deux fois sur l’écouteur droit. On a ainsi 11 commandes au total en combinant les touches sur les deux écouteurs, notamment pour avancer ou mettre une chanson en pause, baisser ou augmenter le volume, prendre ou refuser un appel. Une fonction tout à fait ingénieuse permet de mieux entendre sa propre voix pendant un appel, ce qui évite de s’égosiller.

Parlons son, puisque c’est leur grande force. Nous avons été séduits par leur basse riche et bien présente, et la netteté des hautes fréquences donne un bon relief à la musique. À ce chapitre, pour la qualité de la reproduction sonore, nos Elite 75t sont même meilleurs que les AirPods Pro.

Ils sont classés IP55, pouvant donc supporter les éclaboussures et la poussière. La version Active, que nous n’avons pas testée, peut, quant à elle, supporter une immersion dans 1 m d’eau pendant 30 minutes.

À 239,99 $, on ne saurait les qualifier d’abordables, mais ils sont tout de même vendus 90 $ de moins que les AirPods Pro.

On aime moins

Une seule chose nous a manqué lorsque nous avons comparé les Elite 75t aux AirPods : la possibilité de convoquer notre assistant vocal simplement en prononçant « Dis Siri », ce qui est si pratique quand on ne peut pas tapoter un écouteur. On comprend qu’Apple ne souhaite pas ouvrir cette possibilité à ses rivaux.

Côté son, les AirPods Pro ont eu l’avantage pour une seule gamme sonore, les fréquences moyennes, là où on retrouve la voix humaine. Les Jabra Elite 75t sont donc un peu moins performants pour écouter un livre audio ou son interlocuteur au téléphone.

Les nouveaux Jabra Elite sont plus confortables, certes, mais ne battent toujours pas les AirPods à ce chapitre.

Enfin, l’étui n’accepte pas la recharge magnétique.

On achète ?

Pour un téléphone Android, il s’agit clairement d’un excellent choix, incontournable, qui offre une qualité sonore, une autonomie et un design inégalés.

Pour un iPhone, il faut reconnaître que les Jabra Elite 75t chauffent de très près les AirPods, les dépassent sur certains aspects, mais ils ne peuvent évidemment concurrencer l’étroite intégration qu’offre Apple. Chose certaine, l’utilisateur iOS a maintenant un autre bon choix de plus.

Elite 75t

Fabricant : Jabra

Prix : 239,99 $

Note : 4,5 sur 5