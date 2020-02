Tiing.ca, une plateforme montréalaise, est l’outil de rêve pour quiconque veut amasser de l’argent pour un cadeau d’anniversaire, de mariage, de naissance : 80 % de ses quelque 10 000 utilisateurs depuis juin 2018 l’ont utilisée dans ce but, précise Nicolas Goutaudier, cofondateur et PDG.

Karim Benessaieh

La Presse

N’importe qui peut ouvrir un compte et envoyer des courriels pour inviter des participants, qui versent leur contribution par carte de crédit et paient 1 $ de plus. Les transactions sont assurées par la plateforme Stripe et les fonds sont versés à l’organisateur par virement Interac, moyennant des frais de 4 %. « Il peut arriver qu’il y ait des cagnottes bizarres, on demande alors des compléments d’information », dit M. Goutaudier, qui en a refusé deux en 18 mois.

Un début de 5G

La 5G deviendra un peu plus tangible au Canada le 6 mars prochain, avec l’arrivée des premiers téléphones compatibles, les Galaxy S20 produits par Samsung. Il faudra débourser de 1319 $ à 2109 $ pour mettre la main sur ces joujoux, dont la version de base compte trois caméras arrière, un écran de 120 Hz, l’enregistrement vidéo 8K et un zoom optique 3x. La bande 5G accessible est appelée « sous-6 », soit sous les 6 GHz, qui offre des vitesses maximales d’environ 600 Mb/s. Il ne reste qu’un détail à régler, et non le moindre : il n’existe en ce moment aucun réseau 5G étendu et accessible à tous au Canada. Seule Rogers offre depuis la mi-janvier un réseau 5G dans quatre villes canadiennes, dont Montréal, mais il est réservé à des testeurs sélectionnés.

PHOTO FOURNIE PAR SAMSUNG La 5G deviendra un peu plus tangible au Canada avec l’arrivée des Galaxy S20 produits par Samsung.

Swift sur Mac

Il a fallu presque six ans pour que le superbe outil gratuit d’initiation au codage conçu par Apple, Swift Playgrounds, passe de l’iPad au Mac. C’est chose faite cette semaine – et en français, svp. Conçu comme un jeu vidéo, ce programme permet de contrôler un drôle de petit bonhomme aux airs de Minion avec un code simplifié. Divisé en modules pédagogiques, on y apprend les concepts de fonction, de boucle, d’interrupteurs et d’opérateurs logiques, avec des commandes de plus en plus complexes et la possibilité d’enrichir son œuvre avec de la musique, des capteurs et ses propres photos. Le passage au Mac permet de redimensionner la fenêtre et offre de nouveaux raccourcis clavier. Des heures de plaisir, et pas que pour les enfants.