Le fournisseur montréalais de logiciels de commerce électronique Lightspeed se dit maintenant prêt à offrir sa solution de paiement intégré aux détaillants canadiens.

Richard Dufour

La Presse

Perçu comme un vecteur de croissance pour l’entreprise, le module Lightspeed Payments est déjà offert aux détaillants américains depuis un an et sera offert ce printemps aux détaillants canadiens, en plus de l’être également à une plus large part du marché hôtelier américain. Cette solution sera aussi offerte à l’industrie hôtelière canadienne, mais seulement un peu plus tard au cours de l’année.

Avec ce module, Lightspeed devient aussi un fournisseur de logiciels de paiement, ce qui lui permet de faire un autre pas pour devenir un guichet unique pour ses clients. Ce module de paiement s’intègre dans la plateforme de commerce en ligne pour permettre des options semblables à ce que les PayPal de ce monde fournissent.

La direction estime donc que les clients de Lightspeed n’auront plus besoin de recourir à un fournisseur de services de paiement distinct.

Sujet d’intérêt

Lightspeed procédera à cette annonce ce jeudi en présentant sa plus récente performance financière trimestrielle. Il s’agira assurément d’un sujet d’intérêt pour les analystes lors de la conférence téléphonique de ce jeudi matin, organisée par l’entreprise pour discuter des résultats des mois d’octobre, de novembre et de décembre.

Lightspeed a fait une entrée fracassante en Bourse l’hiver dernier. Après avoir été fixée à un prix initial de 16 $ en mars, l’action a frôlé les 50 $ en août juste avant l’annonce qu’une douzaine de dirigeants et deux actionnaires institutionnels (iNovia et Caisse de dépôt et placement du Québec) s’apprêtaient à vendre d’importants blocs d’actions. Le titre a perdu 40 % de sa valeur dans la foulée de cette annonce, mais a depuis presque tout récupéré le terrain perdu.

L’action de Lightspeed, qui s’est déjà appréciée de plus de 20 % depuis le début de l’année, a cédé 1 % mercredi, pour clôturer à 44,24 $ à Toronto.