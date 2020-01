Journey to the Savage Planet : délicieusement déjanté ★★★★

L’année 2020 est bien jeune et elle nous a déjà donné un premier coup de cœur en jeu vidéo : Journey to the Savage Planet, du studio montréalais indépendant Typhoon, qui arrive sur les tablettes ce mardi. Avant d’être racheté le mois dernier par Google, ce petit studio de 25 personnes fondé en 2017 a concocté un bijou de jeu, déjanté, drôle et tout en couleurs, mettant l’accent québécois en valeur comme on ne l’a jamais vu.