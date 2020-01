« L’ajout de Gastrofix à notre équipe consolide davantage Lightspeed en tant que leader dans la technologie de point de vente infonuagique et établit notre immense empreinte en alimentant les PME à travers le monde », a affirmé le fondateur et chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva.

(Montréal) La société de technologie Lightspeed POS a annoncé mardi avoir conclu un accord pour acheter la société allemande de systèmes de points de vente Gastrofix pour plus de 164 millions.

La Presse canadienne

L’accord pour la société spécialisée dans l’infonuagique et le secteur de l’hôtellerie prévoit 79,4 millions en espèces et 52,7 millions en actions à la clôture, en plus de 19 millions en espèces et 12,7 millions en actions si certains objectifs de performance sont atteints.

L’entreprise montréalaise affirme que l’entente renforcera sa présence en Europe et sa capacité à offrir des services aux marchands et aux restaurants dans des régions clés du continent.

Elle a précisé que Gastrofix, qui possède des bureaux à Berlin et à Hambourg, en Allemagne, comptait plus de 8000 clients, incluant des restaurants et des hôtels de luxe, et proposait d’autres options qui s’appuient sur l’infonuagique dans la région.

L’action de Lightspeed, cotée à la Bourse de Toronto depuis mars dernier, prenait mardi après-midi de 2,55 $, ou 6,9 %, pour se négocier à 39,56 $.

L’année dernière, la société a acheté l’australienne Kounta, la suisse IKentoo et la montréalaise Chronogolf, afin d’étendre ses offres et sa présence mondiale sur le marché des petites et moyennes entreprises.

