Facebook s’attaque aux propos haineux contre les minorités

(New York) Régulièrement vilipendé pour laisser passer trop de messages haineux et racistes, Facebook modifie actuellement ses algorithmes pour réprimer plus sévèrement les insultes contre les minorités tout en cessant de retirer systématiquement les attaques contre les personnes d’origine caucasienne, les hommes ou les Américains.