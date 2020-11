Une semaine d’essai avec la PS5, en vente dès le 12 novembre prochain, nous a permis de répondre à LA question : tous nos jeux de PS4 se sont révélés compatibles, avec le même vieux disque dur portable.

Karim Benessaieh

La Presse

Même si elle est théoriquement plus puissante, et que les temps de chargement entre les niveaux dans les jeux sont incroyablement réduits, nous avons constaté que les ventilateurs de la PS5 démarraient souvent. La grande différence, c’est la manette DualSense et ses vibrations haptiques, qui vous font ressentir les soubresauts dans le métro, l’arrivée d’un texto et les coups des ennemis dans le nouveau Spider-Man : Miles Morales. Le verdict : pas époustouflé, mais impatient de voir ce que les développeurs vont en faire.

Apple One

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Apple One est offert au Canada depuis une semaine.

Apple One est offert au Canada depuis une semaine. Et il faut reconnaître que pour un habitué de cet écosystème, il s’agit d’une belle offre. Nous avons essayé ce qui devrait être le combo le plus populaire, 15,95 $ par mois pour quatre services que nous avions déjà, un rabais de 7 $. 50 Go de stockage et Apple Music, avec ses 70 millions de chansons et la disponibilité de votre bibliothèque sur les autres appareils – même si gérer ses propres chansons est un cauchemar avec ce service. Apple Arcade fait le pari hors norme d’offrir une centaine de jeux mobiles de qualité sans achats intégrés. Et Apple TV+, un nain devant Netflix, offre tout de même une demi-douzaine de séries originales qui valent le détour.

Google Cloud Print

IMAGE FOURNIE PAR GOOGLE Google Cloud Print disparaîtra le 1er janvier prochain.

Le service qui permettait d’imprimer plutôt facilement des documents à partir du web sur des centaines de modèles d’imprimantes compatibles, Google Cloud Print, disparaîtra le 1er janvier 2021. Annoncée l’an dernier, cette décision de Google commence à ébranler nombre d’usagers, notamment ceux qui utilisent un Chromebook et qui ont manifesté leur désarroi sur le web et en écrivant à La Presse. Première évidence : aucune des solutions de rechange suggérées par Google avec ses « partenaires d’impression », notamment DirectPrint et PaperCut, n’est aussi simple que Cloud Print. Mais il est possible d’ajouter une imprimante qui sera reconnue par un Chromebook en suivant les conseils du blogue de Google. Et en 2020, tous les autres systèmes d’exploitation identifient les imprimantes réseau accessibles.

