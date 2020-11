(Paris) Le producteur français d’énergies renouvelables Neoen va construire en Australie une batterie géante, conçue en collaboration avec Tesla, pour moderniser le réseau électrique et favoriser l’essor des énergies vertes, a-t-il annoncé jeudi.

Agence France-Presse

La société a remporté un contrat de services réseau pour une période allant jusqu’à 2032 à la suite d’un appel d’offres lancé par l’État de Victoria : Neoen va ainsi construire à Geelong, près de Melbourne, la « Victorian Big Battery », d’une capacité de 300 MW/450 MWh.

Cette batterie sera l’une des plus puissantes au monde, selon Neoen. Conçue en collaboration avec Tesla (technologie « Megapack ») et AusNet Services, elle s’appuiera sur des innovations permettant de moderniser et stabiliser le réseau électrique de la région, et « une augmentation significative de ses capacités », selon Neoen.

Opérationnelle d’ici à la fin 2021, elle augmentera notamment la capacité de l’interconnecteur entre les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, en particulier pendant les périodes estivales.

Selon les termes du contrat, elle fournira une réponse automatique en cas de coupure imprévue du réseau et elle participera à la régulation de fréquence du marché national australien, favorisant ainsi une pénétration accrue des énergies renouvelables dans l’État de Victoria (qui vise 50 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030).

Le stockage d’énergie à grande échelle est un élément essentiel pour l’essor des énergies renouvelables, au fonctionnement intermittent.