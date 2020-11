Élection présidentielle américaine

Des bureaux de vote dans Minecraft

À la veille de l’élection présidentielle aux États-Unis, les Américains de moins de 18 ans sont appelés à voter à même le jeu Minecraft. Baptisée Build the Vote, à l’image de l’ADN de Minecraft, cette activité soutenue par l’organisme américain impartial Rock the Vote a été initiée et conçue par le bureau montréalais de l’agence de publicité et d’architecture Sid Lee.