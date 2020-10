(Paris) Selon un rapport de l’agence We Are Social, les taux de croissance des médias sociaux s’accélèrent dans le monde au mois d’octobre 2020.

Agence France-Presse

Plus de 4 milliards de personnes utilisent désormais les réseaux sociaux chaque mois et près de 2 millions de nouveaux utilisateurs en moyenne les rejoignent chaque jour.

L’étude révèle également que les internautes passent maintenant en moyenne près de 2 heures et demie par jour sur des plates-formes sociales, tandis que plus des deux tiers de la population mondiale utilisent désormais un téléphone portable (67 %).

Parmi les plates-formes, c’est Instagram qui a touché le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs entre juillet et septembre 2020 avec un bond de 7 % de l’audience publicitaire. Malgré son interdiction en Inde, TikTok a réussi à ajouter plus de 80 millions de nouveaux utilisateurs entre juillet et septembre 2020.