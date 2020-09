(New York) Microsoft a annoncé lundi avoir signé un accord pour acquérir ZeniMax Media, la maison-mère de l’éditeur de jeux videos Bethesda Softworks, créateur de Fallout et des jeux Star Trek, pour 7,5 milliards de dollars.

Agence France-Presse

Cette acquisition d’envergure, qui intervient peu avant le lancement de nouvelles consoles XBox de Microsoft, renforce considérablement la position du géant de l’informatique dans l’univers des jeux vidéo.

L’acquisition de « l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde [...] avec The Elder Scrolls and Fallout parmi tant d’autres, Bethesda Softworks apporte à XBox un portefeuille impressionnant de jeux et de technologies », affirme Microsoft dans un communiqué.

Cette transaction intervient quelques semaines avant le dévoilement prévu en novembre des nouvelles consoles Xbox Series X et des petites versions Xbox S alors que le géant de Redmond espère prendre sa revanche sur Sony, qui a vendu deux fois plus de PlayStation 4 qu’il n’a vendu de Xbox ces dernières années.

« Le phénomène culturel du jeu en a fait la forme de divertissement la plus importante et à la croissance la plus rapide au monde », affirme encore Microsoft qui va débourser 7,5 milliards de dollars en numéraire pour l’acquisition de ZeniMax.

L’industrie du jeu vidéo « devrait générer plus de 200 milliards de dollars de revenus annuels en 2021 » justifie le géant de l’informatique.

« Pourquoi ce changement ? », explique dans une publication lundi Phil Spencer, le dirigeant de ZeniMax, fondé il y a 34 ans à Rockville dans la banlieue de Washington.

« Cela va nous permettre de faire de meilleurs jeux. Microsoft est un partenaire incroyable et offre un accès à des ressources qui feront de nous un meilleur éditeur et développeur de jeux », a-t-il affirmé.

À Wall Street, l’action Microsoft ne bénéficiait pas de cette acquisition, reculant de 1,24 % vers 10 h 30.