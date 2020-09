Sur Tik Tok, on retrouve de tout. Certes, il y a un important bassin de choses inutiles. Or, des utilisateurs se servent de la plateforme pour éduquer les autres internautes et agrémentent le tout du mot-clic #didyouknow.

Maryse Tessier

La Presse

@maxandfacts

Un des promoteurs du mot-clic #didyouknow est l'acteur Maxwell Whittington-Cooper (When They See Us), également diplômé de Harvard en sociologie économique (economic sociology). Whittington-Cooper est suivi par 1,1 million d'abonnés. Il prodigue quelques conseils notamment sur la gestion de l'anxiété, les amis toxiques et sur les habitudes de vie qui drainent notre énergie.

« Si nous prenons soin de nous, nous pouvons prendre soin des autres. » C'est après avoir constaté les effets de la pandémie sur sa santé mentale, ainsi que ceux liés aux tensions raciales aux États-Unis qu'il a décidé de se lancer dans la production de courtes vidéos.

Maxwell Whittington-Cooper est également actif sur Instagram.

@omahacarpetcleaning

Une tache sur votre tapis, c'est ennuyeux. Imaginez lorsqu'il s'agit d'une tache de ketchup. Kenney Services propose sur Tik Tok des trucs maison pour détacher les tapis. Du café au chocolat, en passant par l'urine animale et le vin rouge, chaque tache a son détachant miracle.

Le compte @omahacarpetcleaning est suivi par 1,9 million d'abonnés.